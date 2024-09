El Schalke 04 sufre constantemente una presión persistente, y la situación sólo empeora.

Cinco partidos en la temporada de la 2. Bundesliga y las llamas del Schalke arden intensamente. Este viernes, SV Darmstadt 98 pisará Gelsenkirchen en busca de un enfrentamiento. Si Schalke tropieza contra los Lilas, cambios definitivos están en el horizonte para el club la próxima semana. La lucha interna en Schalke ha alcanzado niveles escandalosos.

El legendario Rudi Assauer una vez declaró: "Nuestro club nunca será aburrido y monótono", refiriéndose al FC Schalke 04. Y tenía razón, aunque la "familia más grande de Alemania" ("Kicker") podría desear ocasionalmente un poco de monotonía en la vida diaria. Sin embargo, el club está muy lejos de eso en este momento.

Este viernes por la noche, SV Darmstadt 98 desafiará al Schalke. Las Lilas tienen dos puntos en su haber después de un empate en casa contra Eintracht Braunschweig. Solo dos puntos por debajo del FC Schalke 04. Sin embargo, han demostrado en Darmstadt algo que podría ver a Schalke prosperar después del encuentro de este viernes: un cambio de entrenador.

La perspectiva de un resultado desfavorable después de un posible tropiezo parece sombría. A pesar de los esfuerzos de Schalke por priorizar la comunicación, las desacuerdos enquistados entre los directores Marc Wilmots y Ben Manga sobre la situación del entrenador Karel Geraerts persistirán sin resolver. Wilmots está decidido a retener a su compatriota, mientras que Manga ve que las estrategias del entrenador podrían iluminar su propio papel en el Schalke de manera refrescante. Después de cinco partidos, es evidente: la fe de Geraerts en los jugadores fichados por Manga y su equipo no es particularmente fuerte.

Schalke no puede encontrar tranquilidad

Pero ese no es el único problema. Después de la introducción del belga y sus demandas de que Felipe Sanchez y Martin Wasinski estén en el once inicial en Karlsruhe, el lateral izquierdo Derry Murkin criticó abiertamente las acciones de sus compañeros en los goles del KSC, describiéndolas como "juveniles". Agregó: "No tengo duda de que Martin y Felipe dieron lo mejor de sí". El mensaje central es claro. La confianza en las habilidades del equipo parece fragmentada.

"Cada semana en Schalke es una lucha", notó el inglés, minimizando la situación. Su deseo de una victoria contra Darmstadt para permitir un merecido descanso revela el impacto del estrés constante en los jugadores. Schalke es estrés perpetuo. Y no parece haber alivio a la vista.

Pronóstico: Escalada

Si no ocurre un milagro, se espera que los conflictos internos en Schalke aumenten en las semanas venideras. En ese punto, los directores Wilmots y Manga tendrán que proteger sus propias pieles initially. Finalmente, cederán y despedirán al entrenador una vez más, algo que Schalke preferiría evitar para finalmente romper el ciclo y abandonar el alibi perpetuo. Sin embargo, bajo los problemas agudos actuales, no parece haber alternativa. Las opiniones divergen demasiado y parecen insuperables en su núcleo.

A pesar de una victoria contra Darmstadt, no cambiará fundamentalmente la situación. Solo una racha sostenida de excelentes actuaciones parece capaz de salvar a la tríada de Marc Wilmots, Ben Manga y Karel Geraerts a largo plazo. Sin embargo, si aún hay la voluntad interna y entre ellos de perseverar es cuestionable. Las desacuerdos son demasiado profundos e irresolubles.

El futuro sigue incierto. Sin embargo, es indiscutible que los Royal Blues continuarán. Como el poderoso Clemens Tönnies lo expresó una vez elocuentemente: "Reyes y emperadores han perecido, pero el fútbol sigue siendo jugado en el FC Schalke". Los leales fanáticos sin duda desean que el equipo finalmente tenga éxito de nuevo el siguiente viernes. Un poco de calma y normalidad, en verdad, sería un milagro.

