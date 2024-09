- El "Sacson Heater" como lo mencionó el director ejecutivo de GDL Weselsky

El jefe del sindicato alemán de conductores de tren GDL, Thomas Schmidt, no era conocido por morderse la lengua. Sus acalorados intercambios durante las negociaciones salariales con Deutsche Bahn se han vuelto famosos, a menudo convirtiéndose en algo personal. Se espera que su sucesor elegido, Mario Müller, sea elegido como el nuevo líder de GDL el miércoles, mientras Schmidt se jubila.

Algunas de las declaraciones de Schmidt quedarán grabadas en la memoria, como su referencia a "fracasados bien vestidos con salarios de siete cifras" que residen en la torre de Bahn, ignorantes sobre cómo manejar un ferrocarril. Aquí hay una selección:

"Fracasados bien vestidos con cheques de millones de euros están acorralados en la torre de Bahn, divirtiéndose y no tienen idea de cómo manejar un ferrocarril." - Schmidt en un mitin de GDL en Sajonia en noviembre de 2023, refiriéndose a la junta de Bahn. "Son un grupo de idiotas." - Schmidt en un mitin de GDL en Sajonia en noviembre de 2023, refiriéndose a la junta de Bahn. "Con este fallo, es evidente que la campaña de la junta de DB contra GDL ha fallado. DB debería dejar de humillarse en los tribunales, malgastar fondos de los contribuyentes y alejar a los clientes." - Schmidt en un comunicado de prensa del 12 de marzo de 2024, tras la confirmación de la legalidad de las huelgas de GDL por dos tribunales. "Me equivoqué en mi declaración." - Schmidt al 'Süddeutsche Zeitung' en marzo de 2024, después de informar incorrectamente el estado de las negociaciones salariales con Deutsche Bahn. "Está mintiendo descaradamente." - Schmidt durante el conflicto salarial de Bahn de 2015, refiriéndose al entonces gerente de RRHH de Deutsche Bahn, Ulrich Weber. "Lo que está haciendo con el público y con nosotros es mentiras deliberadas." - Schmidt durante el conflicto salarial de Bahn de 2024, refiriéndose al actual gerente de RRHH de Deutsche Bahn, Martin Seiler. "La arrogancia del poder en la torre de Bahn - ¡están quemando cientos de millones de euros de dinero de los contribuyentes, nuestro dinero, para qué!" - Schmidt en enero de 2024, anunciando otra ronda de huelgas. "Cualquiera que sugiera que los acuerdos salariales para decenas de miles de trabajadores ferroviarios son simplemente campañas publicitarias claramente está fuera de sus cabales." - Schmidt en enero de 2024, anunciando otra ronda de huelgas. "El señor Seiler debería considerar si es capaz de liderar estas negociaciones." - Schmidt en enero de 2024, anunciando otra ronda de huelgas. "Y en cuanto a la crítica interna, simplemente diré: tengo una decisión unánime del consejo ejecutivo y del comité salarial. Y no estaban bajo la influencia." - Schmidt en el "Tagesthemen" de ARD del 3 de noviembre de 2014, respondiendo a las acusaciones de que estaba más interesado en su propio poder que en los intereses de la fuerza laboral. "He sido etiquetado como un 'encendedor de fuegos de Sajonia'." - Schmidt en una entrevista con web.de en febrero de 2024.

