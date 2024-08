El rompecabezas olímpico descalificado por señales de derechos de las mujeres

En el debut olímpico del Breaking, una atleta afgana hace una declaración sobre los derechos de las mujeres en su país. Esto es seguido por un castigo severo. Ya que los mensajes políticos están prohibidos para los atletas en las competiciones olímpicas.

La breakdancer afgana Talash fue descalificada después de su muestra en favor de los derechos de las mujeres en su país en el debut olímpico de los deportes de baile. La joven de 21 años había presentado una capa de color azul claro con la inscripción "Mujeres Afghanas Libres" durante su presentación. La Federación Mundial de Deporte de Baile consideró esto "mostrar un eslogan político" y descalificó a la atleta. También había sido eliminada en la ronda preliminar de la competencia.

Talash, cuyo nombre civil es Manizha Talas, huyó de su país después de la toma de poder de los talibanes y compite en París como miembro del equipo de refugiados. Se enfrentó a la eventual cuarta clasificada, la holandesa India, en la Place de la Concorde. Los jueces eligieron unánimemente a India. En el Breaking, las llamadas B-Girls compiten entre sí, bailando tres rondas cortas cada una. Al final de cada ronda, un jurado evalúa en base a cinco criterios. Aquel que gana más de las tres rondas gana la batalla.

Los mensajes políticos están prohibidos para los atletas en las competiciones olímpicas. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) había modificado la regla 50.2 del Código Olímpico antes de los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021. Según esto, se permiten las protestas siempre y cuando se respeten los principios del olimpismo, no estén dirigidas contra personas, países, organizaciones y/o su dignidad, y no molesten a otros atletas en su preparación.

"Me habrían ejecutado o apedreado"

Talash huyó a Pakistán con su hermano de entonces 12 años en agosto de 2021 cuando los fundamentalistas islámicos tomaron el poder en Afganistán. "Si me hubiera quedado en Afganistán, no habría sobrevivido", le dijo a la BBC. "Me habrían ejecutado o apedreado hasta la muerte". Había recibido amenazas de muerte en su ciudad natal de Kabul.

El Breaking hace su primera aparición en el programa olímpico. El deporte de baile, que surgió del hip hop, está diseñado para atraer especialmente a los jóvenes para los Juegos de Verano. Sin embargo, podría ser una era olímpica de corta duración. Mientras que París había elegido el Breaking, el próximo anfitrión, Los Ángeles, prefiere el softbol y el béisbol. Por lo tanto, el Breaking no está en el programa olímpico para 2028, pero tiene una oportunidad de regresar en 2032 en Brisbane.

A pesar de competir en París como refugiada, la actuación de Talash en el Breaking estuvo marcada por la controversia, lo que resultó en su descalificación debido a una declaración política en contra de los derechos de las mujeres en Afganistán. París, siendo la ciudad donde actualmente compite, continúa sirviendo como su santuario y una plataforma para su defensa.

