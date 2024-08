- El rodaje se completó

La producción de la cuarta película "Bridget Jones" pareció estar plagada de mala suerte, según revelaron varios informes del periódico británico "The Sun". Por ejemplo, se informó que uno de los actores principales sufrió una fractura ósea en junio. Luego, el rodaje del film supuestamente molestó a residentes prominentes como el músico Harry Styles (30) o el ganador del Oscar Rami Malek (43) en North London. Recientemente, "The Sun" incluso informó que los murciélagos causaron que el rodaje se interrumpiera. Pero ahora, por fin hay buenas noticias: "Bridget Jones: Loca por el chico", el título de la película, ha finalizado y está lista.

Que el rodaje en Inglaterra se ha completado con éxito lo anunció la productora Working Title Films en X. "Rodaje finalizado. Hasta el Día de San Valentín", dice el posteo, confirmando una vez más la fecha de lanzamiento conocida en el servicio de streaming estadounidense Peacock en el Día de San Valentín de 2025. Los fans temían que los problemas del rodaje pudieran causar un retraso en el lanzamiento de la película. En Alemania, "Bridget Jones 4" llegará a los cines.

Elenco y trama de "Bridget Jones: Loca por el chico"

En la próxima película, la estrella de la franquicia Renée Zellweger (55) vuelve a interpretar al personaje principal, quien ahora es viuda y madre de dos hijos. Hugh Grant (63) regresa como el desamorado Daniel Cleaver, después de que su muerte en los últimos momentos de la película anterior, "Bridget Jones' Baby", se revisara. Emma Thompson (65), quien también apareció en la tercera película, regresa. Las nuevas adiciones al elenco incluyen a Chiwetel Ejiofor (47), conocido por "12 Years a Slave", y Leo Woodall (27), de "The White Lotus", quien interpreta a un hombre más joven con quien Bridget Jones tiene una relación casual.

Según informó el periódico británico "Daily Mail", el ganador del Oscar Colin Firth (63), quien interpretó a Mark Darcy en las tres películas anteriores de "Bridget Jones", está previsto que haga una breve aparición. Firth fue visto en el set durante el rodaje de una escena. Dado que su personaje ha muerto en la trama de la película, remains unclear whether this was a flashback or a dream sequence.

