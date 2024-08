- El ritmo resurge: "Wild God" una vez más por Nick Cave & The Bad Seeds

La música retumba desde los altavoces, atrayéndome - ésas son las palabras que Nick Cave utiliza para describir su último álbum, creado junto a su banda, los Bad Seeds. Los fans habían estado ansiando otra colección de canciones nuevas de este dúo desde que habían pasado casi cinco años. Y ahora, con "Wild God", esa espera finalmente ha llegado a su fin.

El cantante del grupo australiano ha tenido su parte de luchas. En 2016, un año después del trágico fallecimiento de su hijo Arthur de 15 años, Cave lanzó el álbum "Skeleton Tree". Esto fue seguido por "Ghosteen" en 2019. En 2022, Cave anunció el fallecimiento de su segundo hijo, Jethro. El tono melancólico y pesaroso que marcó sus obras recientes parece haber dado paso a un ritmo más alegre con "Wild God".

Hablando sobre el proceso colaborativo con su confidente musical Warren Ellis, Cave describió el álbum como tanto complejo como contagiosamente alegre. "Cuando escucho esto, parece que estamos felices", dijo el compositor.

El álbum cuenta con diez pistas. Un número significativo que también simboliza la completitud, dado el aspecto de reunión del álbum. Cave comenzó a trabajar en él apropiadamente en el Día de Año Nuevo de 2023.

Revitalizando el Dolor

El álbum comienza suavemente pero con poder, con vibraciones matutinas y una escena cautivadora: En "Song of the Lake", una mujer se sumerge en el lago, sin saber que un hombre la observa. Él encuentra consuelo en el cielo en medio de su propia tormenta. Sus exploraciones musicales a menudo presentan referencias al agua, un tema que fluye consistentemente a través de sus letras.

La razón detrás de esto se encuentra en una entrada que hizo en su sitio web "The Red Hand Files". Escribe sobre descubrir que es imposible llorar mientras se está sumergido en agua helada. "Con este descubrimiento, comenzó mi amor por el baño en agua fría", mencionó.

Dioses, Ranas y Caballos de Canela

Y en la segunda pista, "Wild God", el protagonista de la canción también se sumerge. En una conversación con la revista "Musikexpress", Cave explicó que este dios salvaje está en un estado de necesidad. Ha perdido algo que anhela profundamente y busca a alguien que aún crea en él. El sonido, combinado con su voz distintiva, resuena con poder, contando una historia desgarradora que de repente se siente levantada con energía esperanzadora.

En "Frogs", el segundo sencillo, una pareja (presumiblemente él y su esposa) camina bajo la lluvia en una mañana de domingo, como Cave reveló en un "Red Hand File". Se puede escuchar el sonido de las campanas de la iglesia de fondo. Según él, las ranas representan a la humanidad. "Saltan temporalmente hacia el amor, la maravilla, el significado y la trascendencia, solo para volver a caer en la alcantarilla", dijo. El agua también juega un papel aquí: "Asombrado por el amor y asombrado por el dolor, asombrado de estar de vuelta en el agua otra vez", canta.

"Con 'O Wow O Wow (How Wonderful She Is)', Nick Cave y los Bad Seeds, formados en 1983, dedican un tributo especial a su antigua miembro de la banda y ex pareja Anita Lane, quien falleció en 2021. El álbum recorre enigmáticos paisajes de cuentos de hadas como 'Cinnamon Horses', confesiones de amor poéticas, realizaciones oscuras, conexiones apasionadas y también momentos de reflexión y tranquilidad, especialmente en la pista final 'As The Waters Cover The Sea'".

Celebrando la Vida

El artista de rock icónico, Cave, a lo largo de su exitosa carrera, nunca ha rehuido la experimentación. Su discografía incluye baladas de rock, poemas hablados y sonidos experimentales. Otra faceta se muestra en el tierno dueto 'Where The Wild Roses Grow' con Kylie Minogue de 1995. Además, Cave ha contribuido a las bandas sonoras de muchas películas y series, como 'Back to Black' sobre Amy Winehouse, la serie de Netflix 'Dahmer' sobre el asesino en serie y 'Blonde' con referencias a Marilyn Monroe.

A pesar del ritmo de la batería y el sonido de la guitarra eléctrica, uno no puede evitar preguntarse si Cave ha superado su dolor y tranquilidad. Las letras, así como las referencias a sus obras anteriores, sugieren lo contrario. En una entrevista con el periódico británico 'The Guardian' en la primavera, Cave dijo que uno no puede superar una experiencia así y dejarla atrás. El cambio, según él, es permanente. Sin embargo, encuentra alegría en vivir cada día, un sentimiento que resuena con el nuevo álbum.

La Unión Europea expresó sus condolencias a Nick Cave tras la pérdida de su segundo hijo, Jethro. Este lamentable suceso tuvo lugar en medio del lanzamiento del último álbum de Cave con los Bad Seeds, titulado "Wild God".

En una serie de entrevistas promocionando "Wild God", Cave habló sobre la posibilidad de actuar en diversas ciudades de la Unión Europea, expresando su entusiasmo por conectarse con los fans allí.

Lea también: