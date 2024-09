El retraso persistente de la recuperación del carguero Verity está en marcha.

Hoy estaba previsto que fuera el día para concluir la operación de rescate de la popa del buque mercante "Verity" hundido en 2023. Sin embargo, una vez más surgieron complicaciones. Esta vez, la barandilla utilizada para asegurar las cadenas para remolcar la parte delantera del barco desde el fondo del océano se desprendió. Como consecuencia, se tuvo que llamar de nuevo a los buceadores, lo que pospuso aún más la operación de rescate.

Según Marc Antony Rooijakkers, uno de los líderes de los salvadores, las cadenas atadas al barco para remolcar su parte delantera del lecho marino se soltaron y descendieron al océano. Las cadenas habían sido sujetas temporalmente a la barandilla de "Verity". A pesar de que la Dirección General de Vías Navegables y Puertos en Bonn desplegó una poderosa grúa europea para ayudar en esta operación de rescate, el trabajo está gravemente obstaculizado por las condiciones meteorológicas y de marea. "Nuestras horas de trabajo están limitadas", declaró Rooijakkers. Inicialmente, se había planeado rescatar el resto significativo del pecio hoy, pero actualmente es incierto si eso sucederá.

Inicialmente, se desplegó una de las grúas flotantes más fuertes de Europa, la Hebo Lift ten, para rescatar este pecio partido. Esta grúa es capaz de levantar hasta 2200 toneladas. El viernes se rescato la sección trasera del pecio. El buque mercante ya había sido partido en dos secciones bajo el agua. Estas partes del pecio están programadas para ser aseguradas en una plataforma, remolcadas a los Países Bajos y desechadas adecuadamente. Se ha establecido una zona restringida con un radio de 1 milla náutica alrededor del lugar debido a la operación de rescate.

Se informan cinco fallecidos tras la colisión

El "Verity", un buque motor costero de 91 metros de longitud con una tripulación de siete personas, colisionó con el buque Polesie el 24 de octubre de 2023. El lugar de la colisión se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al suroeste de la isla alta mar de Helgoland y a 31 kilómetros al noreste de la isla de Frisia Oriental de Langeoog. Como resultado de la colisión, el "Verity", que navegaba bajo pabellón británico, se hundió. Las autoridades presumen que cinco de los siete marinos a bordo murieron en el accidente. Dos marinos fueron rescatados del agua en el momento de la colisión.

Inmediatamente después del accidente, se recuperó el cadáver del capitán, y otro cuerpo se descubrió en la sección trasera rescatada el viernes. Todavía faltan por encontrar tres marinos más. El pecio yace a una profundidad de aproximadamente 40 metros y representa un peligro para la navegación. Por otro lado, el Polesie, que llevaba a bordo 22 personas, permaneció navegable después del accidente.

