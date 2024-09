El retorno previsto del crecimiento económico se cree inminente hacia finales de año.

La economía alemana no se espera que se recupere de inmediato, según el gobierno alemán. Según el informe mensual del Ministerio Federal de Economía, "un repunte económico solo podría ocurrir hacia el final del año". La disminución de los pedidos pendientes y una tendencia hacia nuevos pedidos aún más débiles han afectado negativamente a la industria dependiente de las exportaciones. También se espera que el estado de los sectores enfocados en el consumo, como el comercio minorista, el transporte y la hostelería, permanezca desfavorable.

La inflación ha disminuido y ha habido un aumento significativo del poder adquisitivo, pero la confianza del consumidor ha disminuido. Se ha destacado que el Campeonato Europeo de Fútbol no pareció influir en el gasto del consumidor de manera significativa, haciendo referencia al torneo que se celebró en Alemania desde el 14 de junio hasta el 14 de julio.

La débil economía está afectando cada vez más al mercado laboral, según se ha destacado en el Ministerio, dirigido por el Ministro Robert Habeck. "Los indicadores líderes no sugieren una recuperación inmediata, por lo que actualmente no hay indicios de una recuperación del mercado laboral en la segunda mitad del año". A pesar de los importantes aumentos salariales reales, la confianza del consumidor no está mejorando debido a las crecientes preocupaciones sobre la inseguridad laboral.

El PIB de Alemania, la mayor economía de Europa, disminuyó en un 0,1% en la primavera. Todavía había crecido en un 0,2% en el primer trimestre. Las principales instituciones han revisado a la baja sus previsiones económicas en sus proyecciones de otoño.

Por ejemplo, el Instituto Kiel para la Economía Mundial (IfW) ahora prevé que el PIB de Alemania se contraiga en un 0,1% este año. En junio habían anticipado un crecimiento del 0,2%. Para el próximo año, el IfW ha reducido drásticamente su previsión - de 1,1 a 0,5%.

