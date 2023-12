El reto de mantenerse sobrio en un reality show

Se han volcado mesas, se han arrojado antorchas en los Hamptons y muchos miembros del reparto han lanzado puñetazos bajo los efectos del alcohol. Muchas estrellas de reality se han enfrentado a la ley, han sido detenidas y han pasado por la cárcel tras haber bebido. Se ha normalizado tanto que casi se espera que algunos miembros del reparto beban y se produzca el caos.

¿Qué pasa cuando apareces en un reality y estás sobrio? El miedo a resultar aburrido, a no tener un "argumento" o a caer en la rutina son sólo algunas de las preocupaciones. Pero para quienes han dejado el alcohol, su sobriedad es más importante que cualquier otra cosa. Incluso un programa.

Bebía hasta perder el conocimiento

La ex estrella de "Real Housewives of Orange County", Braunwyn Windham-Burke, reveló durante el estreno de la temporada 15 de 2020 del programa de Bravo que es una alcohólica que ahora está sobria. Ella le dice a CNN que ver sus propias acciones en la serie y llamarse a sí misma alcohólica en voz alta en la televisión ayudó a comenzar su viaje hacia la recuperación.

"Estaba bebiendo hasta el punto de desmayarme", dice a la CNN. "Había tenido hijos seguidos durante siete u ocho años. Para mí, esto es increíble. Tengo un trabajo en el que me emborracho y salgo, y lo hago de una forma realmente genial. Ya sabes, cuando estás filmando, estás aislado en esta pequeña burbuja de seguridad, vas a llegar a casa. Ya sabes, todo va a ser cuidado. Era el sueño. Cuando empezó, fue muy divertido. Yo había sido un ama de casa durante 19 años. Nunca he tenido un trabajo. Yo soy como, este es el mejor trabajo ".

Hasta que dejó de serlo.

Una mañana, los productores le pidieron que hiciera una llamada para hablar de una pelea que había ocurrido la noche anterior. Ella no recordaba nada. Empezó a llevar una botella de tequila en el bolso. El alcohol era una presencia constante en las escenas.

"Siempre que estás rodando, tienen alcohol. Te preguntan antes de salir de viaje qué tipo de alcohol te gusta. Llegan a saber cuáles son tus favoritos", dice. "Bebí tanto que tuvieron que ir a por más. No sé de dónde salió, pero apareció".

Windham-Burke dice que aunque los productores "no te obligan a beber", las bebidas alcohólicas estaban "fácilmente disponibles" y que a veces, durante las escenas, se disuadía a los miembros del reparto de comer.

Lleva sobria más de dos años y dice que rendir cuentas a los espectadores la mantiene responsable consigo misma.

"Sigo un programa. Tengo un padrino", dice. "Trabajé los pasos, pero hubo algunos momentos bajos al principio en los que los fans y el alcance en Instagram eran tan importantes para mí que no quería defraudarlos".

'Hice cambios para seguir vivo'

Carl Radke, miembro del reparto de "Casa de verano", ha sufrido tal transformación en la serie de Bravo que ha pasado de ser un fiestero fuera de onda a una presencia tranquila y sobria en la casa. Radke cuenta a CNN que permaneció en la serie mientras luchaba por mantenerse sobrio y que actualmente lleva 14 meses sin consumir.

Dice que verse a sí mismo actuando como un tonto en la televisión le ayudó a darse cuenta de que quería ser un hombre mejor.

"Tenemos la suerte de poder volver a ver cómo te comportas y cómo actúas. Creo que no entendí del todo mi relación con el alcohol hasta que estuve en el programa y volví a ver las cosas. No estoy orgulloso de muchos de mis comportamientos", dice Radke. "Luego, cuando lees cosas y el público y la población opinan, es muy aleccionador. Y cuando me emborracho, me enfado y digo locuras y hago tonterías. En la cuarta temporada había episodios que no podía volver a ver porque me daba mucha vergüenza".

Radke dice que no quería seguir viviendo así. El público también vio sus luchas con su salud mental después de que su hermano Curtis muriera de una sobredosis de drogas en agosto de 2020.

"Me comprometí a intentar estar sobrio porque tengo una familia con adicciones", dice. "Cuando pasas por las profundidades y el susto que tuve, obviamente es muy duro porque da miedo decirle a tus amigos y a tu familia, en plan: 'Oye, tengo un problema. No voy a beber. ¿Y podéis apoyarme? '"

Radke dice que los productores y sus compañeros de reparto han apoyado plenamente su viaje, aunque el alcohol sigue estando siempre presente en la casa.

"Cuando pides ayuda y los que de verdad se preocupan y te quieren, salen y te apoyan increíblemente", añade.

Cuando comenzó el rodaje en el verano de 2021, Radke llevaba cinco meses sobrio. Ahora acude a reuniones diarias sobre adicciones y medita todas las mañanas.

"Sabía muy bien que tenía problemas con las drogas y el alcohol, y necesitaba decirlo para rendir cuentas", dice.

"Puedo pasármelo bien sin alcohol. Y sí, fue un reto para mí mismo, pero también sabía y en el fondo como, 'Hey, tal vez pueda ayudar a algunas personas también por realmente hacer esto'. No hice cambios por 'Summer House'. Hice cambios para seguir vivo".

La próxima vez que me veas en la tele estaré sobrio".

La compañera de reparto (y ahora novia) de Radke en "Summer House", Lindsay Hubbard, dice que estará sobria para la grabación del reencuentro de la serie. Si eres espectador, sabrás que Hubbard era conocida en la casa por su afición al vino. Ha pasado por varias relaciones en antena, pero finalmente lo solucionó con Radke cuando ambos se dieron otra oportunidad en el amor.

Hubbard lleva cinco meses sobria, después de dejar la bebida en un principio como muestra de apoyo a Radke.

"Básicamente tuvimos una discusión en la que le dije que iba a estar sobrio con él", cuenta Hubbard. "Íbamos a pasar las fiestas juntos, sobrios uno al lado del otro. Al final lo hice porque quería ser un buen compañero para él cuando necesitara un compañero."

Hubbard vio a Radke cumplir un año de sobriedad en enero.

"Realmente no he sentido la necesidad de consumir alcohol desde entonces", dice. "Siempre estamos juntos, viajamos y nos divertimos mucho, pero también por cómo me siento, por cómo me veo. La razón original era que Carl pasara las vacaciones, pero me gusta el estilo de vida de estar sobrio y hacerlo juntos."

Hubbard no sabe si su cambio es permanente, pero planea seguir sobria en televisión.

"La próxima vez que me veáis en, en la tele, estaré sobria", dice, y añade: "Veo las cosas con más claridad y digamos que no estoy tan activada".

'Estaba viviendo mi peor vida'

La estrella de "Jersey Shore" Mike "The Situation" Sorrentino cumplirá siete años de sobriedad este año. Dice que ahora está "mentalizado" con su vida después de años actuando en la serie de MTV.

"Estaba soltero y era un juerguista, supongo. Y cambiar es difícil para cualquiera en cualquier situación. Pero sabía que no podía volver atrás", explica a la CNN.

Sorrentino tocó fondo en 2014, dice, después de ser acusado junto a su hermano, Marc, por delitos fiscales. Después de ser golpeado con más cargos en 2017, fue condenado a ocho meses en una prisión federal por evasión de impuestos en 2018.

Mientras estuvo allí, echó un profundo vistazo a su propia vida, que incluyó el objetivo de mantenerse sobrio para siempre.

"Mi bebé va a cumplir un año y tengo cuatro años de matrimonio feliz y saludable. Así que las cosas son increíbles ahora, pero realmente se reduce a tomar un día a la vez y aplicar esos principios y nunca darse por vencido", dice.

Al principio no sabía si podría mantenerse sobrio.

"No sabía si iba a ser fuerte", dice. "Pero era una oportunidad para reconstruir mi carrera y también mi familia. Tuve que aceptar lo bueno y lo malo, y tuve que dar ese salto de fe de que iba a desafiarme a mí mismo y realmente no volver atrás. Sé adónde me había llevado la adicción activa, y me lo había quitado todo".

Sorrentino, que actualmente participa en "Jersey Shore Family Vacation", dice que conseguir la sobriedad fue la mejor decisión que ha tomado en su vida.

"Fue y es la mejor decisión que he tomado nunca. Ahora estoy viviendo mi mejor vida. Dedico cada día a ser lo mejor de mí mismo en todas las áreas posibles: mental, física, espiritual y personalmente", dice. "Y la gente se queda alucinada con mi transformación. Ahora sigo siendo capaz de contribuir enormemente al programa número uno de la MTV de una forma divertida y positiva".

Dice que cuando volvió por primera vez la gente decía que no sería capaz de contribuir y le preguntaban si sería aburrido.

"¿Quién quiere ver al tipo sobrio?", dice. "Bueno, de hecho, soy mucho mejor hombre de lo que nunca fui - en el trabajo, en ser un amigo, en ser un hijo, en ser un padre, en ser un marido. Y todo viene y empieza con mi sobriedad".

