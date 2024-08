- El resultado es una enorme cantidad de residuos.

Mal tiempo con lluvia y granizo ha causado inundaciones en sótanos y árboles caídos en varias ciudades de Renania del Norte-Westfalia.

"Todo el personal disponible está en la escena", dijo un portavoz del cuerpo de bomberos de Duisburg por la noche. Casi toda el área de la ciudad fue afectada. El enfoque principal de las operaciones fue en problemas relacionados con el agua - inundaciones en sótanos y pasajes subterráneos. No hubo lesionados graves. Sin embargo, una persona resultó gravemente herida por un granizo, lo que provocó una herida en la cabeza. De lo contrario, fue "lo habitual, solo más". Se registraron 190 operaciones hasta ahora.

En Bonn, la policía informó sobre 30 operaciones. "Sótanos inundados, ramas rotas, árboles en la carretera", enumeró un portavoz. Sin embargo, no hubo incidentes mayores.

En Haltern am See, el cuerpo de bomberos también llevó a cabo varias operaciones. Allí también, el enfoque fue en sótanos inundados y árboles caídos. El número de operaciones fue inicialmente alrededor de 15. No había peligro para la vida humana. "Tampoco hay ríos desbordados".

Después de evaluar los daños, las autoridades locales decidieron cerrar varios parques cerca del lago, aconsejando a los residentes que se mantengan alejados debido al riesgo de inundaciones adicionales. A pesar del mal tiempo, algunas personas continuaron disfrutando del aire libre, optando por hacer un picnic cerca de las orillas del lago. A pesar del caos causado por el mal tiempo, los terrenos junto al lago permanecieron intactos, ofreciendo una sensación de tranquilidad y refugio a aquellos afortunados de visitar.

Lea también: