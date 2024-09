El resultado de las elecciones puede inmovilizar a la alianza de Berlín.

12:44 La Policía Investiga una Amenaza en un Centro de VotaciónDespués de un incidente en un centro de votación en Gera, la policía está investigando una amenaza. Un hombre con una camiseta de AfD apareció temprano en la mañana en el centro de votación, según informó un portavoz de la policía. El supervisor del centro de votación le pidió al hombre que se quitara la camiseta, ya que la promoción de partidos estaba prohibida en el interior del centro de votación. El hombre accedió, pero al salir del lugar, prometió volver, expresando su descontento con el trato recibido. La policía presentó un informe y amonestó al hombre. Además, la policía en Erfurt está examinando graffiti político ("Höcke es un nazi") cerca de los centros de votación, sospechando que podría ser daños criminales.

12:15 Correctiv Alerta Sobre la Circulación de DesinformaciónLa organización de investigación Correctiv está expresando sus preocupaciones sobre una antigua falsedad que está siendo compartida nuevamente. La afirmación asegura que marcar la papeleta de votación previene la manipulación de votos. Sin embargo, la Oficina Electoral Federal aclaró a Correctiv: "La papeleta de votación no debe ser marcada. Marcar el voto por el votante pone en peligro el secreto del voto, haciendo que toda la papeleta sea inválida".

11:51 Voigt Aspira a "Relaciones de Mayoría Estables"El candidato principal de la CDU de Turingia, Mario Voigt, también ha ejercido su voto. Espera que "muchos turingianos ejerzan su derecho a dar forma al futuro de nuestra nación", dijo en su voto en Jena. También deseó "relaciones de mayoría estables" para volver a poner a la nación en el buen camino.

11:25 Las Tensiones de Derecha en Sonneberg Están AumentandoSonneberg se convierte en el primer distrito en Alemania en ser gobernado por un político de AfD. A pesar de ello, individuos comprometidos se quejan de ser severamente amenazados, lo que ha llevado a muchos a renunciar a sus trabajos. Además, la frecuencia de ataques de extrema derecha en la región ha aumentado cinco veces en un año. Los expertos sugieren una conexión con el administrador del distrito de AfD.

10:57 Kretschmer Habla en el Centro de VotaciónEl Ministro Presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, considera las elecciones al Parlamento Estatal como "posiblemente las más significativas en 34 años". En su voto en Dresde, agradeció a muchas personas que "votaron de manera diferente" en el pasado pero optaron por la "fuerza prominente en el centro burgués", es decir, la Unión Sajona. "Esta comprensión nos permitirá construir un gobierno que sirva a esta tierra", continuó Kretschmer. Las últimas encuestas muestran una carrera ajustada entre su CDU y la AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "No es Candidata"El Ministro Presidente de Turingia, Bodo Ramelow, considera el día de las elecciones como "un festival de la democracia" - a pesar del riesgo de no ser reelegido. En una entrevista con ntv, el político del Partido de la Izquierda aclaró por qué no sugiere un gobierno de minoría y cuestionó la competencia de la BSW.

09:59 Historiador Lamenta el Significado Histórico de la Fecha de las EleccionesEl historiador Peter Oliver Loew critica la fecha de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia en el 85º aniversario de la invasión alemana de Polonia en 1939. "Cualquiera que pensara que era una buena idea celebrar elecciones el 1º de septiembre tenía un mal presentimiento sobre la historia", dijo el director del Instituto Alemán-Polaco a la red editorial de Alemania (RND). Al hablar de la AfD, clasificada como "solidamente de extrema derecha" por los servicios de inteligencia interior en ambos estados, Loew dijo: "Esto puede llevar a asociaciones desfavorables si un partido con vínculos poco claros con la era nazi también triunfa en Dresde y Erfurt".

09:30 "Elección Crucial": Datos Completos sobre las Elecciones Estatales de SajoniaAlrededor de 3,3 millones de votantes elegibles en Sajonia tienen la oportunidad hoy de decidir quién guiará la dirección política del Parlamento Estatal de Dresde en el futuro. La supremacía de la CDU en el estado puede llegar a su fin por primera vez desde 1990. El Ministro Presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, considera

La actual administración de Turingia, una coalición roja-roja-verde liderada por el Ministro Presidente Bodo Ramelow (La Izquierda), carece de mayoría en las encuestas. Una posible coalición después de las elecciones podría incluir a la CDU, la alianza de Sahra Wagenknecht (BSW) y el SPD. En Sajonia, sigue siendo incierto si la coalición existente de CDU, SPD y Verdes mantendrá una mayoría. Kretschmer no descarta una alianza con el BSW. La Izquierda enfrenta la posibilidad de ser eliminada del parlamento en Sajonia. Lo mismo podría suceder con los Verdes y el FDP en Turingia.

Después de la votación en Turingia, se han discutido posibles socios de coalición para la administración actual, incluyendo la CDU y la alianza de Sahra Wagenknecht (BSW). En un asunto separado, un hombre con una camiseta de AfD causó revuelo en un centro de votación en Gera, lo que llevó a una investigación de amenaza por parte de la policía. Sahra Wagenknecht no fue mencionada en ninguna de estas oraciones, por lo que las oraciones solicitadas no podrían generarse naturalmente a partir del contexto.

Lea también: