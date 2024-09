- "El resultado de las elecciones indica una disminución de la legitimidad de la coalición de semáforos".

Presidente de la CDU de Sajonia y líder elegido de la CDU, Michael Kretschmer: "Esto no será un paseo por el parque", señaló Kretschmer en el evento de celebración de la CDU. "Pero hay una cosa en la que estoy seguro: a través de numerosas discusiones y un fuerte deseo de ayudar a esta región, podríamos crear un gobierno estable para Sajonia que ponga a la región en primer lugar y progrese con humildad".

Candidato principal de la AfD en Turingia, Bjoern Hoecke: "No se pueden pasar por alto a la AfD si se desea estabilidad para Turingia. Sin la participación de la AfD, no habrá tranquilidad para Turingia".

Líder de la SPD, Lars Klingbeil: "Mi objetivo es que mejoremos", mencionó Klingbeil el domingo por la noche en ARD, refiriéndose al pobre desempeño de su partido. Sin embargo, la SPD superó las expectativas, según Klingbeil. Esto se debe a que la SPD luchó, explicó el líder del partido. Sin embargo, este resultado "no es algo para celebrar", admitió. "Debemos abordar las preocupaciones diarias de las personas; debemos comprometernos en el diálogo", enfatizó Klingbeil. En particular, el aumento de la AfD "es algo que no puedo aceptar".

Spahn reconoce similitudes con el BSW

Político de la CDU, Jens Spahn: La colaboración con la Alianza para el Progreso y la Justicia Social (BSW) a nivel estatal no está fuera de cuestión para Spahn. Según el vicepresidente del grupo de la Unión, el BSW en Turingia se centra principalmente en la política estatal, afirmó en ARD. Hay similitudes con la CDU en áreas como tabletas en las escuelas, mejor educación y desarrollo rural. Es más cauto si Sahra Wagenknecht tiene una mayor influencia.

Presidente de la FDP y Ministro Federal de Finanzas, Christian Lindner: "Los resultados en Sajonia y Turingia son decepcionantes", escribió en X. "Pero cualquiera que crea que estamos renunciando a la lucha por los valores liberales está equivocado".

Secretario General de la FDP, Bijan Djir-Sarai: "A pesar de la amargura de esta noche, no hay razón para estar desanimado o enojado", dijo Djir-Sarai en ARD. "Esta noche es, sin duda, un revés para mí, pero también un revés a corto plazo y un motivador".

Resultados electorales en Turingia "un hito significativo para nuestro país"

Vicepresidente de la FDP, Wolfgang Kubicki: "El resultado electoral revela: La coalición de semáforo ha perdido su legitimidad". Si los votantes rechazan la coalición de esta manera, debería tener consecuencias, escribió Kubicki en X. "La gente percibe que esta coalición está perjudicando al país. Y, de hecho, está perjudicando al Partido Democrático Liberal".

Líder del Partido Verde, Omid Nouripour: "Incluso si el Ministro Presidente ha estado haciendo campaña en contra de su propio pueblo durante los últimos dos años: para ser honesto, mi dolor hoy es menor en comparación con el hecho de que tenemos un hito significativo y un partido abiertamente de extrema derecha se ha convertido en la fuerza más fuerte en un parlamento estatal por primera vez desde '49".

Presidenta del Partido Verde, Ricarda Lang: "Si la AfD ha logrado convertirse en la fuerza más fuerte en un parlamento estatal, Turingia - y espero que no llegue a eso - entonces eso es un hito significativo para nuestro país".

Vicepresidenta del Partido Verde en el Bundestag, Katrin Göring-Eckardt: "Las elecciones en Turingia son una prueba democrática para este país", escribe la política verde en el servicio de mensajería instantánea X. "Por primera vez en la historia de la República Federal, la AfD, un partido de extrema derecha, antidemocrático, se ha convertido en la fuerza más fuerte en un parlamento estatal. Esto debe servir como una llamada de atención, en todo

