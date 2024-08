- ¿El restaurante en la torre de televisión vuelve?

Restaurante y discoteca en el púlpito de la torre de televisión de Fráncfort podrían reabrirteóricamente, pero en la práctica sería bastante caro. Así lo ve el propietario de la torre, construida en la década de 1970, la empresa DFMG Deutsche Funkturm GmbH. Después del cierre de la atracción turística a finales de la década de 1990, se habían discutido hace unos años la reapertura.

El uso gastronómico sería "caro pero posible", dijo el portavoz de la empresa Benedikt Albers a la agencia de prensa alemana. También hay esfuerzos en Hamburgo y Dresde para revivir la gastronomía. "El interés está ahí. En los últimos años, hemos recibido cada vez más consultas del público y ideas para eventos".

Se necesita un ascensor de bomberos

"El gran desafío es la protección contra incendios", explicó Albers. Entre otras cosas, deben haber dos salidas de escape separadas. Además de la escalera con alrededor de 1000 escalones, al menos uno de los dos pozos tendría que estar equipado con un ascensor de bomberos.

Esto es posible, "pero esta inversión inicial mata cualquier plan de negocios", dijo Albers. "Sin fondos públicos, no funcionará". En Dresde y Hamburgo, el gobierno federal, el estado y la ciudad compartirían los costos. "Este modelo podría ser transferido a Fráncfort".

Sin embargo, la renovación en Fráncfort probablemente sería más cara porque la torre es más alta y el área es más grande. Las otras dos ciudades están calculando costos de 25 y 37,5 millones de euros respectivamente. "thus depends on the public hand to create the framework conditions so that an investor can then enter".

