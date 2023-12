El restaurante de Hanoi donde la autonomía está en el menú

La hostelería desempeña un papel importante, y una empresa está ayudando a reclutar talentos por descubrir para contribuir a elevar el sector y Vietnam.

Para muchos, la primera empresa social reconocida de Hanói se llama simplemente KOTO.

Sus siglas significan "Know One, Teach One" ("Conoce a uno, enseña a otro") y fue creada en 1999 por Jimmy Pham, un vietnamita-australiano que entonces trabajaba como guía turístico.

KOTO dirige un programa de formación profesional de dos años para jóvenes vietnamitas desfavorecidos y en situación de riesgo -de 16 a 22 años-, con el fin de ayudarles a seguir carreras en hostelería para que puedan trabajar en restaurantes, hoteles, bares, cafeterías y en catering.

Como parte del programa, KOTO gestiona restaurantes, uno en Hanói y otro en Ciudad Ho Chi Minh, así como una escuela de formación en la capital. Los aprendices asisten a la escuela, donde aprenden a cocinar, preparar bebidas, trabajar en la recepción y asistir a clases de inglés. A continuación, los aprendices pueden aplicar esos conocimientos trabajando en los restaurantes.

La empresa social, que este año celebra su vigésimo aniversario, ha servido a más de un millón de comensales, entre ellos dignatarios como el ex Presidente de Estados Unidos Bill Clinton y la Reina Margarita II de Dinamarca.

He crecido

Conocimos a Uyen, de 20 años, en el restaurante insignia de KOTO en Hanoi.

Originaria del sur de Vietnam, abandonó la universidad después de que su madre enfermara y empezó a buscar trabajo para ayudar a pagar las facturas. Su amiga le propuso unirse a KOTO, pero le pareció demasiado bueno para ser verdad.

"La primera vez no creí en KOTO y [tampoco lo hizo] mi familia", cuenta a CNN Travel. "Porque ningún lugar se abre para ti y es totalmente gratis - y te da el dinero y un montón de actividades y sólo es bueno para ti".

Pero al ver a su amiga tan feliz trabajando allí después de seis meses, se unió al programa.

Ahora, en su segundo año, Uyen dice que su vida ha dado un vuelco.

"Creo que este es mi sueño. Creo que KOTO no sólo te enseña el trabajo, no sólo te enseña a trabajar, KOTO también te enseña a ser un buen ser humano".

Uyen dice que KOTO no sólo la ha ayudado a desarrollar habilidades, sino que también la ha ayudado a aprender a vivir como parte de la sociedad.

"KOTO me ayuda a través de la lección, el medio ambiente. Creo que KOTO tiene muchas personas y tengo que hablar con ellas y trabajar con ellas. Tengo que pensar cómo puedo trabajar con ellos y cómo puedo estudiar y desarrollarme".

También tiene un sueño: aspirar algún día a ser camarera.

En cuanto a su familia, están orgullosos. Cuenta a CNN: "Creo que están muy contentos cuando me ven ahora, me han dicho: 'Vaya, has crecido'".

Encontrar el éxito

Thao Nguyen es la directora general de KOTO, pero su historia con la empresa social comenzó hace décadas. Nguyen es graduada de la clase fundadora de KOTO.

Nguyen dejó la escuela a los 13 años para ayudar a su familia a ganarse la vida. Durante dos años, vendió té helado alrededor del lago Hoàn Kiếm en los veranos y postales en las calles cuando hacía frío.

"Mientras vendía postales a los turistas, conocí a una señora australiana", cuenta Nguyen. "Me preguntó qué quería en el futuro y dónde me veía en el futuro. Para ser sincero, aquel día no tenía ni idea".

La mujer australiana, diplomática, presentó a Nguyen un nuevo programa llamado KOTO y, dice Nguyen, le cambió la vida.

"Diré que la mejor época de mi vida es la época en que fui pasante de KOTO porque también fue la primera vez que adquirí un sentido de pertenencia y también muchas experiencias memorables que me llevaría para toda la vida".

Después de graduarse de KOTO, Nguyen siguió una exitosa carrera en hotelería y regresó a la empresa social en 2017.

"Es mi segunda familia y estoy muy, muy feliz de estar de vuelta con mi familia ahora", dice.

Al igual que Nguyen, muchos de los graduados de KOTO son historias de éxito vivientes: la empresa social afirma que cada uno de sus graduados ha encontrado empleo después de terminar el programa de KOTO. Muchos trabajan ahora en los mejores hoteles y restaurantes de Vietnam y del mundo, mientras que otros han creado sus propias empresas.

Conocer a uno, enseñar para siempre

Nguyen afirma que es todo un reto dirigir un negocio y, al mismo tiempo, cumplir con su misión social.

En la actualidad, KOTO sufraga el bienestar, la atención sanitaria, el alojamiento y la formación de sus 150 aprendices. Además, KOTO cuenta con unos 100 empleados y voluntarios.

Pero a pesar de estos obstáculos, Nguyen cree que la misión social de KOTO es clara: inculcar el espíritu de retribuir y devolver a sus aprendices y a las personas de su entorno.

"La filosofía de KOTO es que si conoces a alguien, debes enseñarle. Hoy enseñamos a pescar a nuestros aprendices y les inspiramos para que, en el futuro, cuando tengan éxito, enseñen a pescar a otros", explica Nguyen a CNN.

"Devolver no significa dar a alguien una comida o dinero. Devolver significa que enseñas a alguien una habilidad para que pueda mantener su vida durante toda la vida".

Fuente: edition.cnn.com