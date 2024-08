El responsable del delito en Solingen no se entregó.

Tras el supuesto ataque islamista en Solingen, el ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reul, aclaró algunos puntos en el Parlamento estatal de Düsseldorf. El político de la CDU explicó que el individuo detrás del apuñalamiento mortal no se entregó. En cambio, un hombre llamó la atención de un patrullaje policial cerca de la escena del crimen tarde el sábado por la noche, lo que llevó a su arresto inmediato debido a su comportamiento y apariencia sospechosos. A diferencia de los informes anteriores, el hombre no se había entregado.

Reul desmintió los rumores sobre posibles pistas de agencias de inteligencia internacionales sobre el sospechoso sirio de 26 años. El ministro dijo: "Los servicios de inteligencia trabajan con investigaciones detalladas, fuentes e informantes". Cualquier especulación, incluso si es solo charla ociosa, socava sus operaciones.

Arma probable de asesinato asegurada

Aunque la autoridad investigadora del Fiscal Federal impidió que Reul revelara todos los detalles, confirmó que el cuchillo ensangrentado encontrado en el centro de la ciudad era altamente probable que fuera el arma del asesinato. El supuesto video del incidente ahora está siendo examinado por los expertos de su departamento. Se cree que coincide con la estrategia de propaganda del Estado Islámico, según el ministro del Interior.

Reul enfatizó la importancia de continuar abordando el islamismo en serio. Actualmente, hay 185 sospechosos islamistas en Renania del Norte-Westfalia que las autoridades de seguridad están monitoreando. "El perpetrador de Solingen no estaba entre estas personas", afirmó Reul. El hombre nunca había tenido problemas con la policía ni estaba relacionado con delitos de seguridad del estado. "Nadie lo tenía en su radar".

"Las prohibiciones no habrían impedido el ataque"

Reul criticó los debates en curso sobre el fortalecimiento del control de armas. Señaló que el perpetrador utilizó un cuchillo comúnmente encontrado en muchas casas. "Llevar ese cuchillo en público ya está prohibido", enfatizó el ministro. Sin embargo, ninguna restricción habría impedido el ataque.

"Son las personas quienes cometen delitos, no las armas", enfatizó Reul. Si alguien con la intención de causar daño ignora las regulaciones, no hay mucha utilidad en centrarse en las prohibiciones de armas. Lo que es crucial es un debate completo y bienpensado sobre los instrumentos necesarios para las fuerzas de seguridad. En el caso de Solingen, un individuo con un cuchillo dejó a tres muertos y a ocho más heridos durante un festival de la ciudad el viernes por la noche. El principal sospechoso es el sirio de 26 años Issa Al H., quien actualmente se encuentra bajo custodia en Düsseldorf.

La Oficina del Fiscal Federal actualmente lo investiga por varios cargos, incluyendo asesinato, y sospecha de pertenencia a la organización terrorista Estado Islámico (IS). El IS reivindicó la responsabilidad del acto y difundió un video con un hombre enmascarado, a quien afirman que es el perpetrador. El sospechoso debería haber sido deportado a Bulgaria el año pasado, pero ese intento fue infructuoso.

