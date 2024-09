- El representante parlamentario Enseleit hace la transición de la lealtad al partido del FDP a la CDU.

La política de 54 años Sabine Enseleit dejó inesperadamente el grupo FDP y pasó al grupo CDU. Citó crecientes desacuerdos filosóficos con la estrategia del FDP, especialmente en política de drogas, y la falta de responsabilidad dentro del FDP estatal tras los decepcionantes resultados en las elecciones locales y europeas de junio como sus razones. Enseleit explicó su decisión en Schwerin.

Cambio de Partido y Fracción

Enseleit declaró: "No se trataba de brainstorming formas de mejorar. Perdí gradualmente la fe de que aún podía lograr un cambio". Criticó la falta de auto-reflexión y responsabilidad individual en la cima del FDP estatal. Enseleit, quien había sido parte del FDP desde 2019, también renunció al partido y presentó una solicitud para unirse al CDU. Anteriormente, había trabajado para el CDU como empresaria y profesora universitaria antes de ser elegida para el parlamento estatal en 2021.

Segundo político del FDP que se une a la Unión en poco tiempo

El cambio de Enseleit sigue el movimiento de la representante parlamentaria de Hamburgo Anna von Treuenfels-Frowein para unirse a la Unión.

Caluroso recibimiento en la fracción CDU

El líder estatal y de la fracción del CDU de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Daniel Peters, expresó su alegría por la llegada de Enseleit, llamándola una "MP dedicada y respetada para el CDU". La fracción la aceptó unánimemente en sus filas durante una reunión el martes.

CDU como oposición visible en Mecklemburgo-Pomerania Occidental

Peters notó que el cambio de Enseleit envía un mensaje de que el CDU es la "opción de la oposición" en Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Ahora, el CDU tiene 13 MPs, el mismo número que la fracción de la oposición anteriormente más grande, la AfD.

Áreas de enfoque de Enseleit con el CDU

Enseleit se centrará en el transporte y la digitalización para el CDU en el parlamento estatal, con el ejército y el marketing del estado también incluidos.

CDU abierto a más parlamentarios

Peters utilizó la ganancia de personal para reiterar la disposición de la fracción del CDU para aceptar a otros parlamentarios insatisfechos. "Estamos abiertos a otros que fundamentalmente comparten nuestros valores y quieren contribuir al cambio político en Mecklemburgo-Pomerania Occidental", dijo Peters. Esta oferta se extiende a todos los partidos. "Creo que también hay personas en la fracción de la AfD que quieren distanciarse de este extremismo y las luchas internas de esta fracción", dijo Peters. Sin embargo, las decisiones de la partido federal para distanciarse de la AfD no se verán desafiadas.

Fracción del FDP habla de distancia

La fracción del FDP en el parlamento estatal no se sorprendió por la decisión de Enseleit. Su salida se enlaza a una larga distancia de la fracción y la elección de la dirección de la fracción antes del receso de verano, en la que Enseleit no estuvo representada. "La decisión de hoy es la conclusión lógica de estos desarrollos y no nos sorprende", comentó el líder de la fracción René Domke sobre la decisión de Enseleit.

En las elecciones estatales de 2021, el FDP recibió el 5,8 por ciento de los votos y entró en el parlamento de Schwerin con cinco MPs. Con la salida de Enseleit, ahora quedan cuatro. "Continuaremos trabajando diligentemente y unidos en el parlamento estatal", enfatizó Domke.

La partida de Enseleit del grupo FDP fue resultado de su deseo de withdrawal, ya que expresó haber perdido la fe en su capacidad para lograr un cambio dentro del partido. Después de su renuncia, presentó una solicitud de membresía en el CDU, buscando una nueva plataforma para sus áreas de enfoque de transporte, digitalización y marketing del estado.

