El representante de Tyreek Hill calificó la detención del jugador de los Dolphins como "desgarradora, desconcertante e innecesaria".

Hablando con CNN's Sara Sidner, Rosenhaus expresó su shock ante la situación.

"Tyreek simplemente intentaba ir a trabajar, tratar de jugar un partido, solo hacer su trabajo", dijo Rosenhaus en CNN News Central. "Para que la policía lo arrestara así, lo tumbara, lo golpeara... es desgarrador".

Varios clips de redes sociales mostraron a Hill siendo arrestado y en el suelo con cuatro policías alrededor antes del partido de los Dolphins contra los Jacksonville Jaguars. Los Dolphins informaron en redes sociales que Hill había sido detenido momentáneamente por la policía debido a un problema de tráfico a unas pocas cuadras del Hard Rock Stadium de Miami y fue liberado inmediatamente después.

Las razones exactas del arresto de Hill por la policía aún no están claras.

Hill marcó un touchdown de 80 yardas en la victoria de Miami por 20-17 contra los Jaguars, celebrando con los brazos detrás de la espalda con las muñecas juntas, possibly simbolizando las esposas que llevó el domingo.

Rosenhaus cree que la celebración de Hill fue su forma de lidiar con el incidente.

"Es francamente humillante ver fotos tuyas en esposas, tumbado en el suelo con policías arrodillados sobre ti, empujándote, tratándote como a un criminal", dijo. "Creo firmemente que esa celebración fue su forma de lidiar con algo tan perturbador".

Rosenhaus continuó diciendo: "En crédito de Tyreek, logró mantener la calma y jugar el partido, marcando un espectacular touchdown de 80 yardas para ayudar al equipo a ganar, remontar. Su rendimiento fue estelar.

Pero lo que sucedió antes del partido fue vergonzoso, inaceptable y no debería suceder en esta sociedad. ¿Quién hubiera pensado después de George Floyd que aún veríamos a personas tratadas injustamente e innecesariamente?"

Hill declaró después del partido que aún estaba confundido por su encuentro previo al partido con la policía.

"Nunca falté el respeto a nadie, ya que mi mamá me enseñó a no hacerlo, no dije groserías, no hice nada fuera de lugar", dijo Hill en su conferencia de prensa posterior al partido. "Aún estoy tratando de entender las cosas".

La directora del MDPD, Stephanie V. Daniels, confirmó el domingo que se ha iniciado una investigación sobre el incidente y uno de los oficiales involucrados ha sido puesto en licencia. También el jugador de los Dolphins, Calais Campbell, declaró que fue esposado cuando intentó intervenir en la escena.

Rosenhaus le dijo a CNN el lunes que "no hay duda" de que habrá "consecuencias" en la situación de Hill.

"Si Tyreek no fuera un excepcional atleta en su mejor momento, ¿quién sabe cómo podría haber afectado esto?", dijo. "Estaba adolorido, estaba herido, mental y físicamente traumatizado... estamos buscando respuestas y las perseguiremos hasta donde la ley lo permita".

Los Dolphins se preparan para enfrentar a sus rivales de división, los Buffalo Bills, el jueves en el Hard Rock Stadium.

CNN's Kevin Dotson contribuyó a esta información.

