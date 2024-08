- El representante de la Unión aboga por la eliminación masiva como solución.

La Unión IG Metall en Baja Sajonia ha expresado su oposición a los despidos masivos dentro de la industria. Según el líder del distrito de IG Metall, Thorsten Gröger, citado por el "Hannoversche Allgemeine Zeitung", "los despidos masivos no son la solución". Destacó la importancia de evitar pérdidas de empleo en el sector automotriz, ya que los avances tecnológicos no deberían llevar a una reducción de la empleo. Gröger enfatizó la necesidad de generar oportunidades para aquellos en los que "los productos o modelos de negocio establecidos ya no son suficientes": "Debemos lograrlo juntos".

La unión ha solicitado un aumento salarial del 7% para los trabajadores del sector metalúrgico y eléctrico para la ronda de negociaciones de 2024. Además, IG Metall busca mejorar significativamente la remuneración de los aprendices en 170 euros por año de formación, durante un período de doce meses. Se espera que la unión inicie las negociaciones para la tarifa de la empresa en Volkswagen tan temprano como en octubre.

Iniciando las negociaciones con una mezcla de emociones

Gröger anunció su entrada en las negociaciones con una mezcla de emociones dadas las "circunstancias seguramente desafiantes". Los empleados aún enfrentan precios en aumento. "El consumo privado juega un papel importante en la economía. Aquí, tanto la industria como Volkswagen, como partes en la negociación colectiva, tienen una responsabilidad de estímulo", enfatizó. "Sin embargo, también reconocemos que la situación económica actual no es floreciente".

Por ejemplo, Continental, un jugador líder en el sector de suministro automotriz, ha declarado posibles pérdidas de empleo: aproximadamente 7,150 puestos están en riesgo, con 5,400 afectando a la administración y el resto a investigación y desarrollo. El proveedor automotriz ZF ha anunciado planes para recortar entre 11,000 y 14,000 empleos en Alemania para finales de 2028.

Gröger sugirió que en lugar de implementar un 'Despido por grupo' en respuesta a las pérdidas de empleo en el sector automotriz, IG Metall debería trabajar colectivamente para crear nuevas oportunidades para las personas afectadas. En vista de los despidos masivos actuales en la industria, IG Metall criticó enérgicamente tales acciones.

