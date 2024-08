El representante autorizado de los Foo Fighters declaró que la campaña de Trump no obtuvo permiso para utilizar su canción durante un mitin.

El viernes, el tema "My Hero" de Foo Fighters sonó a todo volumen en un mitin de Trump en Arizona, según se observó en una grabación del evento que luego se difundió en las redes sociales.

Sin embargo, un portavoz del grupo aclaró a CNN el domingo que no habían dado permiso a la campaña de Trump para utilizar su himno rock de 1997 en ese contexto.

"Foo Fighters no fueron consultados y, aunque lo hubieran sido, habrían rechazado", declaró el portavoz. También mencionó que cualquier compensación monetaria que reciban por este uso no autorizado se destinará a la campaña de Harris/Walz.

El gobernador Tim Walz es la compañera de fórmula de Harris.

El candidato republicano a la presidencia ha sido criticado anteriormente por músicos por el uso no autorizado de su música en sus mítines.

El mes pasado, Céline Dion publicó un comunicado reprochando a Trump por explotar su éxito de 1997 "My Heart Will Go On" ("banda sonora de Titanic") en un mitin en Montana.

"Ningún permiso se otorgó para este uso no autorizado", decía un comunicado en las plataformas de redes sociales de Dion. El comunicado concluyó con un comentario sarcástico, preguntando: "¿Y realmente, ESA canción?".

El domingo, la campaña de Harris anunció públicamente que ha reunido $540 millones en contribuciones desde que Harris ingresó oficialmente a la carrera presidencial hace menos de un mes. Harris y Walz comenzarán una gira en autobús en Georgia esta semana, un estado significativo para decidir los resultados de las elecciones upcoming.

CNN's Ebony Davis ayudó a elaborar este informe.

