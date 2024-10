El renombrado jugador de balonmano Johannes Bitter está concluyendo su distinguido viaje profesional.

El último miembro activo del equipo campeón del Mundial de 2007 está colgando los guantes: Johannes Bitter, el héroe portero que brilló en la final contra Polonia, está poniendo punto final a su carrera profesional de 26 años en el handball a los 42 años. Su club, HSV Hamburg, anunció la noticia tras el regreso a la acción de los porteros Robin Haug y Mohamed El-Tayar tras sus lesiones.

Bitter reconoció la mezcla de emociones del día, incluso después de haber tenido tiempo para prepararse. "Es un momento difícil para mí, pero ahora que está sucediendo, es diferente", dijo. Bitter no estará disponible para reemplazar en el futuro y HSV Hamburg tiene planes de incorporar a Finn Knaack como tercer portero.

El último partido de Bitter fue el encuentro de la Copa DHB contra los campeones THW Kiel el 27 del mes, que terminó en una derrota por 27-30. Será honrado oficialmente por su club en el último partido en casa del año, justo antes de Navidad, y formará parte del equipo por última vez.

"Jogi" Bitter no tiene intención de dejar su implicación con el club. Con su actual cargo de vicepresidente de HSV Hamburg, ya ha jugado un papel en ganar la liga alemana en 2011 y la Liga de Campeones en 2013. "Ha sido un viaje increíble. He experimentado mucha alegría y he aprendido lecciones de vida inmensas. El handball me ha moldeado en quien soy", dijo Bitter, que representó a HSV Hamburg 650 veces en la Bundesliga y 175 veces en la selección nacional.

Bitter no es el único en retirarse. Un día antes, Paul Drux, capitán de Füchse Berlin, tuvo que poner punto final a su carrera debido a una lesión de rodilla persistente a la edad de 29 años. El desafortunado jugador de la línea exterior y miembro comprometido de la selección nacional ha sido obligado a colgar los guantes.

