El relato cronológico del juicio por homicidio de los hermanos Menéndez y el posterior impulso a la reevaluación

"It's undeniable that they cometieron el asesinato," declaró el fiscal del condado de Los Ángeles George Gascon a CNN's Jim Acosta durante el fin de semana. "El problema es determinar la medida de responsabilidad que deben asumir, dadas las circunstancias generales del caso".

El caso ha recienteado renovado interés, más de treinta y cinco años después del asesinato de José y Kitty Menendez en su mansión de Beverly Hills. La tragedia desató un juicio muy publicitado de sus hijos, Lyle y Erik, entonces de 21 y 18 años. Los hermanos admitieron el asesinato pero afirmaron defensa propia, alegando que habían sido sometidos a diversas formas de abuso, incluyendo abuso emocional, psicológico y sexual, por parte de su padre durante años.

El caso ha ganado tracción en tiempos recientes, gracias a una docuserie y una drama de Netflix. Los fiscales han expresado su intención de reevaluar las condenas de por vida de los hermanos sin posibilidad de libertad condicional.

Aquí hay una cronología del caso, desde el incidente trágico hasta los recientes esfuerzos para revisar su sentencia.

Las tragedias y los juicios

Agosto de 1989: José Menendez, un ejecutivo sénior de RCA Records, y su esposa Kitty Menendez, fueron asesinados a tiros de escopeta en su mansión de Beverly Hills. Lyle contactó a los servicios de emergencia, afirmando "Alguien ha matado a mis padres".

Marzo de 1990: Lyle fue arrestado por la policía y Erik se entregó unos días después, tras su confesión a su terapeuta. Ambos fueron acusados de asesinato en primer grado.

Julio de 1993: En salas de tribunal separadas de Los Ángeles, transmitidas en Court TV, ambos hermanos fueron juzgados con jurados separados, según su defensa. La fiscalía sostuvo que habían cometido el asesinato por ganancia financiera, mientras que la defensa de los hermanos admitió el crimen pero afirmó que habían actuado en defensa propia, citando años de abuso emocional, psicológico y sexual por parte de su padre.

Enero de 1994: Ambos jurados no lograron llegar a un veredicto.

Octubre de 1995: Comenzó un nuevo juicio para los hermanos, con un solo jurado. La evidencia de la defensa relacionada con el abuso sexual fue omitida en este juicio, según los abogados de la defensa.

Marzo de 1996: Ambos hermanos fueron encontrados culpables de asesinato en primer grado.

Julio de 1996: Cada uno fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La reevaluación

Mayo de 2023: En la docuserie de Peacock “Menendez + Menudo: Boys Betrayed”, un exmiembro del grupo musical Menudo afirmó en una declaración jurada que había sido abusado sexualmente por José Menendez cuando tenía solo 14 años.

Los abogados de la defensa de los hermanos Menendez presentaron una petición de habeas corpus al tribunal, solicitando una reevaluación de su condena y sentencia debido a las nuevas pruebas del miembro de Menudo y una carta escrita por Erik que discutía el abuso antes de los asesinatos. La petición solicitó al tribunal que aboliera la condena y la sentencia de los hermanos o que concediera la discovery y una audiencia donde podrían presentar pruebas, según el documento.

La oficina del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles ha indicado que está revisando la petición.

Septiembre de 2024: Netflix lanzó la serie de crímenes “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”, una serie de nueve episodios co-creada por Ryan Murphy y Ian Brennan, que gira en torno a los asesinatos.

“(La serie) se centra principalmente en explorar cómo se crean los monstruos en lugar de nacer”, afirmó Murphy durante un panel en una proyección previa del primer episodio de la serie, según Netflix. “No juzgamos sus actos, sino que intentamos comprender sus motivaciones”.

En respuesta, Erik Menendez criticó públicamente las “mentiras escandalosas” de la serie y afirmó que la serie revisaba la verdad a una época en la que los varones víctimas de abuso sexual eran ignorados y vistos de manera diferente a las mujeres víctimas.

“Tales narrativas falsas fueron desafiadas por numerosos valientes víctimas en las últimas dos décadas, rompiendo su silencio y hablando”, escribió en una declaración compartida en las redes sociales por su esposa.

5 de octubre de 2024: Gascon, el fiscal del distrito del condado de LA, informó a CNN’s Jim Acosta que estaba cada vez más convencido de que una reexaminación de las nuevas pruebas presentadas por la defensa era crítica.

Explicó que la perspectiva de la sociedad sobre las víctimas de agresión sexual había evolucionado significativamente, y las víctimas de abuso sexual, independientemente del género, eran tratadas con más sensibilidad. "Hace treinta y cinco años, las normas culturales eran diferentes. Hoy, un jurado probablemente abordaría el caso de manera diferente", dijo.

También reconoció que los programas y películas sobre el caso habían llamado mucho la atención. "Pero por el documental, probablemente no estaríamos discutiendo esto en este momento. Podríamos haber tenido que esperar, pero el documental sin duda elevó el interés público en el caso", agregó.

Se ha programado una audiencia sobre la petición de los hermanos Menendez para el 29 de noviembre.

El renovado interés en el caso de los hermanos Menendez ha llevado a sus abogados de la defensa a presentar una petición de habeas corpus, solicitando una reevaluación de su condena y sentencia debido a las nuevas pruebas de abuso sexual.

