El Reino Unido aprueba Leqembi para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer

Alzheimer, una enfermedad incurable por el momento, está siendo abordada por los investigadores para al menos retrasar su inicio. La droga Leqembi ha demostrado potencial en este aspecto, Recently obtaining approval from the UK's drug regulatory body, following similar approval in the US. However, the UK's National Health Service (NHS) will not subsidize it due to its high cost.

El cuerpo regulador de medicamentos del Reino Unido, la MHRA, ha dado el visto bueno a la droga contra el Alzheimer Leqembi. Es el primer medicamento contra el Alzheimer en recibir aprobación en el Reino Unido y ha sido demostrado para ralentizar el desarrollo de la enfermedad, según la agencia.

Sin embargo, Leqembi no estará disponible a través del NHS debido a su alto precio, como se ha determinado por la autoridad financiera relevante. El Instituto Nacional para la Salud y la Atención Integral (NICE) ha declarado que los beneficios de Lecanemab, el ingrediente activo en Leqembi, no son suficientes para cubrir los costos sustanciales para el NHS.

Leqembi está destinado para pacientes en las primeras etapas del Alzheimer. Se administra por vía intravenosa cada dos semanas y objetivo una proteína llamada beta-amiloide, que se forma en los cerebros de los pacientes de Alzheimer. Aunque no puede curar la enfermedad, parece ralentizar su progresión.

Leqembi fue aprobado en EE. UU. el año pasado, con un costo anual de alrededor de $26,000 (€23,000) por paciente. Los investigadores y organizaciones benéficas de Alzheimer destacan que Lecanemab es el primer medicamento reconocido para combatir la enfermedad en sus primeras etapas, en lugar de simplemente gestionar sus síntomas.

Riesgo de hemorragias cerebrales

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) rechazó la aprobación de Leqembi a finales de julio, citando que el riesgo de efectos secundarios graves, incluyendo hemorragias cerebrales, supera sus beneficios en el combate del declive cognitivo.

El regulador del Reino Unido señaló que el riesgo de hemorragias cerebrales es especialmente alto en individuos con un perfil genético específico, que representa el 15% de los diagnósticos. Leqembi no está aprobado para estos pacientes.

El Alzheimer es la forma más común de demencia, afectando a más de uno de cada nueve individuos mayores de 65 años. Lleva a la pérdida de memoria y se deteriora con el tiempo.

