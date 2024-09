El regreso del relámpago rojo a Israel

La posibilidad de una resolución en el conflicto en curso entre Israel y Hamas parece lejana, tal como sugiere la Canciller alemana Annalena Baerbock. Sin una solución aparente para la situación militar, ella se embarca en otro viaje a la región, enfatizando la necesidad de compromiso.

Después de su visita a Israel a finales de junio, Baerbock advirtió sobre un conflicto interminable en Gaza. Casi dos meses y medio después, ella parte hacia la región nuevamente, enfrentando un panorama desalentador: la violencia en Gaza persiste y la posibilidad de una mayor escalada sigue siendo significativa, dada las amenazas planteadas por Irán y la milicia chiita libanesa Hezbolá.

El undécimo viaje de Baerbock al Oriente Medio desde el inicio de la guerra de Gaza la llevará primero a Arabia Saudita y Jordania el jueves. El viernes, regresará a Israel por novena vez desde el ataque a gran escala de Hamas del 7 de octubre.

Aspiración a una Solución de Dos Estados

Desde el inicio de la guerra, Baerbock ha estado persistentemente buscando poner fin al conflicto y abogando por el objetivo a largo plazo de una solución de dos estados. Consistente en reiterar el derecho de Israel a la defensa propia, también destaca las dificultades enfrentadas por las personas en la Franja de Gaza, enfatizando que el conflicto no puede resolverse mediante medios militares.

Sin embargo, a más de diez meses de la guerra, no parece haber ninguna cura diplomática a la vista. Las operaciones militares de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza continúan sin cesar. Según los informes de Hamas, más de 40.800 personas han muerto y las organizaciones humanitarias evalúan la situación en el territorio palestino como grave. Israel también implementó una campaña importante contra el "terrorismo" en el Cisjordania ocupado la semana pasada, lo que ha generado preocupaciones en Berlín.

Israel está sujeto casi diariamente a ataques con cohetes en su frontera norte con Líbano por parte de Hezbolá, respaldada por Irán, y responde con ataques a las posiciones de la milicia.

Riesgo de Escalada en Pleno Apogeo

El riesgo de mayor escalada se hizo evidente a finales de julio cuando el jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, y el jefe militar de la milicia Hezbolá en Líbano, Fuad Shukr, fueron asesinados. Casi cuatro semanas después, la milicia Hezbolá lanzó un ataque de retaliación, que Israel pudo frustrar en gran medida con ataques selectivos a posiciones en el sur de Líbano. Irán continúa issuing threats of retaliation.

Desde la última visita de Baerbock a Israel en junio, la situación ha empeorado. El descubrimiento de seis rehenes muertos de Hamas durante el fin de semana provocó indignación en Israel y a nivel internacional, alimentó protestas contra el gobierno y aumentó la presión sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu para concretar un acuerdo sobre un alto el fuego y la liberación de rehenes de Hamas.

Sin embargo, meses de negociaciones mediadas por EE. UU., Catar y Egipto aún no han dado fruto. Mientras Netanyahu declaraba el lunes que no cedería en las negociaciones, Hamas amenazó con que los rehenes capturados "volverían en ataúdes" si Israel persistía con la presión militar.

Según los informes israelíes, aún hay 97 rehenes imprisoned en la Franja de Gaza, de los cuales 33 se presume que están muertos. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, algunos de los rehenes restantes tienen vínculos con Alemania.

Reunión con Katz y Gallant

En Israel, Baerbock se reunirá con su homólogo Israel Katz y el ministro de Defensa Joav Gallant el viernes. Gallant ha estado abogando por un acuerdo de alto el fuego y ha criticado la estrategia de Netanyahu en las negociaciones indirectas con Hamas. El presidente de EE. UU., Joe Biden, también recently accused the Israeli prime minister of insufficient effort towards such an agreement.

Baerbock también planea reunirse con familiares de los rehenes secuestrados por Hamas. Además, se ha programado una reunión con el primer ministro palestino Mohammed Mustafa en Ramallah en el Cisjordania ocupado.

Durante su visita a Israel, la ministra reiterará su llamado al objetivo a largo plazo de una solución de dos estados. Sin embargo, Netanyahu se opone a la creación de un estado palestino independiente.

Antes de su visita a Israel, Baerbock viajará primero a Arabia Saudita. En Riad, será recibida por el ministro de Relaciones Exteriores Faisal bin Farhan. El reino tiene un poder significativo en la región, pero es objeto de críticas internacionales por su récord de derechos humanos.

Después de eso, la ministra se dirigirá a Amán para una reunión con su homólogo jordano Ayman Safadi. Jordania es tradicionalmente vista como un mediador en el conflicto del Oriente Medio y es un aliado esencial de EE. UU. y la UE. Entre otras cosas, se discutirá la coordinación de entregas de ayuda a las personas en la Franja de Gaza en Amán.

