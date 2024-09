- El regreso de Tarzán al escenario vuelve a ver a Alexander Klaws en el centro de atención.

En 2010, Alexander Klaws (41), de Hamburgo, hizo historia al interpretar por primera vez a "Tarzán" en la adaptación musical de Disney - ahora, revivirá su personaje de héroe de la selva en 15 actuaciones especiales en Stuttgart el próximo año.

El renombrado cantante y actor alemán se está preparando para interpretar nuevamente al personaje principal en el Teatro Palladium Stage de Stuttgart. Sus actuaciones, programadas para enero, febrero, marzo y abril, prometen una emocionante vuelta de hoja. "No quiero ser una copia de mi yo pasado", compartió con la Agencia de Prensa Alemana en Hamburgo, "quiero insuflar nueva vida en él".

Klaws está "ansioso por zambullirse"

Está rebosante de emoción mientras espera los cambios en el Teatro Palladium Stage. El espectáculo puede parecer familiar, pero hay un nuevo giro que no puede esperar para explorar y sumergirse en él. "Es como una evolución del espectáculo que ya conozco, y realmente estoy ansioso por zambullirme y experimentarlo todo, absorberlo y finalmente zambullirme - con los fantásticos nuevos miembros del elenco que me esperan".

Los ensayos están a la vuelta de la esquina, pero ya está asombrado de cuánto de su personaje aún resuena en él, a pesar del paso del tiempo. Al mismo tiempo, planea presentar una versión distinta de Tarzán en comparación con su avatar de 27 años. "Con cada papel, el actor evoluciona, pero también lo hace el individuo. Ves los valores a través de una nueva lente".

La primera aparición de Klaws como Tarzán en Stuttgart está programada para el 25 de enero. "Tarzán" ha sido un espectáculo popular en Stuttgart desde finales de 2023.

Klaws ganó reconocimiento al ganar la primera temporada de "Germany's Got Talent" (DSDS) en RTL en 2003. Desde entonces, ha lanzado seis álbumes y ha interpretado numerosos roles en musicales, como Tarzán, Alfred en "Dance of the Vampires", Sam en "Ghost - The Musical" y el papel doble en el musical "Jekyll & Hyde".

