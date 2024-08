El reglamento de tres minutos relativo a las zonas de aparcamiento restringidas.

Bajando del coche por un breve momento en una zona etiquetada como no estacionamiento, ¿eso es aceptable? Depende: ¿Es detenerse o estacionar, ésa es la pregunta.

La organización de pruebas DEKRA nos informa que si abandona su vehículo durante más de tres minutos, esencialmente lo está estacionando. El estacionamiento está prohibido en zonas marcadas con un círculo que muestra una barra roja sobre un fondo azul, lo que indica una zona de no estacionamiento restringida.

Varios lugares, como intersecciones, entradas y áreas con bordillos bajos, cruces peatonales y paradas de autobús, suelen estar sujetos a zonas generales de no estacionamiento. Aquellos que detienen su vehículo en tales áreas deben tener en cuenta que detenerse puede convertirse rápidamente en estacionar.

En esencia, dejar a alguien o descargar carga es permisible durante un máximo de tres minutos en tales puntos, siempre y cuando la duración no supere este límite. Sin embargo, si estaciona en la panadería y corre a la tienda, ha "dejado" efectivamente su vehículo porque ya no está en su línea de visión directa. Como resultado, no puede conducirlo de inmediato, lo cual no está permitido, incluso si la parada para comprar pan dura menos de tres minutos.

Según la regla de los tres minutos,

Ayudar a una persona con discapacidad puede requerir más tiempo

Las mismas disposiciones se aplican a los parquímetros. Si se queda en un parquímetro durante más de tres minutos sin obtener un tique de estacionamiento, DEKRA advierte que pueden surgir consecuencias legales. Las personas que estacionan en la segunda fila pueden enfrentar multas de hasta 110 euros y un punto en su expediente de conducción de Flensburg.

Excepción a la regla de los tres minutos: Si alguien estaciona en una zona de no estacionamiento restringida para ayudar, por ejemplo, a una persona con discapacidad a salir del vehículo, puede ser necesario más tiempo, según las pautas de DEKRA.

Nota: A diferencia de eso, las zonas de no detenerse absolutos no permiten ninguna interrupción temporal en el viaje. Las zonas de no detenerse absolutos se designan con dos barras rojas que se cruzan dentro de un círculo.

