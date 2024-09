- El refugio de la selva se encuentra con su estrangulador real.

Georgina Triunfó y Triunfó: La Concursante Georgina Fleur, Constantemente Subestimada por Sus Compañeros, Salió Victoriosa en la Edición de Verano del Jungle Camp de RTL. En el Episodio Publicado el Sábado en el Servicio de Streaming RTL+, la Residente de Dubai de 34 Años y Antigualla "Bachelor" Superó a Su Último Oponente, Kader Loth (51), en una Épica y Brutal Lucha. Georgina Demostró Su Resistencia al Ingerir Colas de Ratón y Ojos de Impala, Ahogándose en Algunos Momentos de Tal Manera que los Espectadores Tuvo que Apartar la Mirada. Pero Salió Victoriosa, Recibiendo Finalmente una Corona y un Premio de 100,000 Euros.

La victoria de Georgina fue evidente. "Siempre fui considerada un poco inferior", se quejó sobre sus compañeros de campamento. Uns días antes, también había llorado, sintiéndose subestimada ("Me están volviendo loca por la mañana. Son tan erráticos!"). Su reputación la precedía, empañada por apariciones desafortunadas en otros formatos, y se la percibía como algo consentida y frágil. Ambas percepciones son probable que cambien después de sus heroicas exhibiciones de ahogo en la jungla.

Gigi Habla con Su Mitad Inferior

Al comienzo de la final, los cinco concursantes restantes fueron reducidos a tres mediante nominación mutua. El hacha cayó en el antiguo presentador de Viva Mola Adebisi (51) y la antigua modelo Sarah Knappik (37), especialmente amargo para Adebisi, quien había intentado anteriormente aparecer como el cerebro del show.

Esto dejó la victoria para ser decidida entre Georgina, el favorito de los fanáticos Gigi Birofio (25) y la reina de la televisión Kader Loth. Sin embargo, podría haber pensado que una cuarta personalidad aún estaba junto a la fogata, ya que Gigi se involucró en varias conversaciones aparentes con su mitad inferior. Levantó la manta, miró hacia abajo y susurró: "Espera hasta mañana. Relájate hasta mañana".

Es Verdaderamente una Máquina

Gigi criticó este comportamiento en sus dos competidores restantes. Georgina había pasado la mitad de la jungla en su cama "durmiente" y Kader había "relajado" mucho. Su conclusión pareció ser que nadie merecía la victoria más que él mismo. Esto también puede haber sido un resto emocional del episodio anterior, en el que el joven de 25 años logró sorprendentemente pasar un quiz de conocimientos (Georgina, incidentalmente, respondió a la pregunta sobre qué personaje literario fue criado por monos y se enamoró de la americana Jane Porter con la curiosa respuesta "Godzilla").

Sin embargo, este hombre ambicioso fue pronto "rasurado", como lo expresó Kader Loth. En un juego en el que el objetivo era estimar la duración de seis minutos con la mayor precisión posible, Gigi falló. Kader Loth sobre el error de conteo de Gigi: "Gigi tuvo demasiadas mujeres en su vida. Dejó de contar en algún momento". Analizó a su competidora Georgina con estas sabias palabras: "Es verdaderamente una máquina, ¿no es así? En forma femenina".

Fue un poco triste, pero también tenía un aire de final alegre. "Estamos emprendiendo nuestro último viaje", anunció. "¿Eres consciente de eso?". Lo que tuvo un nivel meta no intencional. El equipo especial estaba compuesto por candidatos que ya habían estado en el Jungle Camp en los últimos 20 años del show. Una tercera aparición para estos "leyendas" es difícil de imaginar, aunque no imposible. Por lo tanto, Loth también mencionó que necesitaba el dinero del premio para su jubilación. Georgina, por otro lado, dijo que quería usarlo para su hija. Como madre soltera, ciertamente podría usar la suma.

¡No Estamos Desempleados en Absoluto!

Al mismo tiempo, las dos mujeres enfatizaron que su misteriosa industria de regulares de televisión real no era solo una broma. "Mira cómo ganamos nuestro dinero aquí. ¡Nadie lo cree!", Dijo Loth. "La gente piensa que estamos desempleados afuera". Georgina estuvo de acuerdo: "Y asumen que no estamos haciendo nada. No estamos trabajando". Por un momento, uno podría haber pensado que se estaba presenciando una reunión fundadora de un sindicato.

Todo culminó en una prueba final en la que, típicamente para el show, se tuvieron que comer varias cosas asquerosas. Loth no tuvo oportunidad, a pesar de suplicar al presentador Jan Köppen como un asesor bancario que se trataba de 100,000 euros. Georgina, sin embargo, consumió colas de ratón (con la pregunta incrédula: "¿Se puede comer esto?"), huevos fermentados, ojos de impala y finalmente vísceras de pollo. Sí, los consumió. En algunos momentos, se tapó la boca con la mano para que nada saliera.

La mujer de 34 años nacida en Heidelberg había demostrado antes que podía ser muy dura. Entre su primera aparición en la Jungla en 2013, donde solo llegó al sexto lugar, y la edición de verano en 2024, había mundos aparte. Georgina parecía un poco más estable, un poco más equilibrada, al menos un poco más pensativa. Ese es el tipo de viaje del héroe que el Jungle Camp regularly recompensa.

¿Habrá otra "Jungle de Leyendas"?

A pesar del resultado, parece que los finalistas se desempeñaron bien al final. Gigi, conocida por su comportamiento diverso y acampante, desde flatulencias transmitidas hasta reflexiones diarias, expresó: "Creo que la victoria no es lo mejor, sino algo verdaderamente único". Ese aspecto único, según ella, era "el reconocimiento".

La gente se sorprendió de la resiliencia y determinación de Georgina durante la competencia. A pesar de ser percibida como frágil en el pasado, demostró ser una oponente formidable.

Los campistas habían subestimado la fuerza y la capacidad de Georgina, pero sus presentaciones en la selva cambiaron su percepción.

