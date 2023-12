El rector de la Universidad de Wisconsin - La Crosse, destituido de su cargo por las películas pornográficas que grabó con su mujer, según los informes.

Al anunciar el cese de Joe Gow, el Presidente del Sistema de la Universidad de Wisconsin, Jay Rothman, declaró: "En los últimos días hemos tenido conocimiento de una conducta específica del Dr. Gow que ha dañado considerablemente la reputación de la universidad. Sus acciones fueron aborrecibles".

Gow ha sido puesto en situación de baja administrativa mientras "realiza la transición a una función docente", dijo Rothman en un comunicado publicado en el sitio web de la UW. El dirigente universitario añadió que había presentado una queja solicitando que se revisara la situación de Gow como profesor titular, y señaló que se había contratado a un bufete de abogados externo para tratar el asunto.

Gow, que según su perfil universitario fue el décimo rector de la Universidad de Wisconsin - La Crosse, dijo en declaraciones a los medios de comunicación que estaba siendo castigado por unos vídeos pornográficos que grabó con su esposa. No ha recibido el "debido proceso" y los "libros y vídeos que mi mujer y yo hemos producido están protegidos por la Primera Enmienda", dijo Gow en declaraciones a la CNN.

"Gow ha mostrado un desprecio temerario por el papel que se le encomendó en UW-La Crosse para servir a los estudiantes, profesores y personal, y la comunidad del campus", dijo en un comunicado la presidenta de la junta de regentes de la escuela, Karen Walsh.

"La indignación por su comportamiento se evidencia en el voto unánime de la Junta de Regentes de la UW para destituirlo como rector. Estamos alarmados y disgustados por sus acciones, que fueron total e innegablemente incoherentes con su papel de canciller", dijo Walsh.

Las declaraciones de Walsh y Rothman no detallan las acciones o la conducta de Gow.

Pero Gow y su esposa, Carmen Wilson, dijeron en entrevistas con The Washington Post y The New York Times que creen que el ex canciller está siendo castigado por los vídeos pornográficos que la pareja grabó junta y sugirieron que se estaban violando sus derechos de libertad de expresión.

La pareja había hecho tales vídeos "durante años" y recientemente había decidido difundirlos más ampliamente en sitios web pornográficos, dijo Gow al Times. Pero la pareja dijo que nunca mencionaron la universidad ni sus trabajos.

"Todos deberíamos estar profundamente preocupados de que la Junta de Regentes esté pasando por alto el hecho de que los libros y vídeos que mi esposa y yo hemos producido están protegidos por la Primera Enmienda, así como por el propio Compromiso de los Regentes con la Libertad Académica y la Libertad de Expresión", dijo Gow en un comunicado a la CNN.

"Es más, no recibí el debido proceso por parte de la Junta: No se me informó de ninguna política que supuestamente hubiera violado, ni se me concedió una audiencia para presentar mi versión de los hechos", añadió.

UW - La Crosse tenía una matrícula de 9.352 estudiantes en otoño de 2022. La Universidad de Wisconsin - Madison tenía 37.230 estudiantes, según US News & World Report.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com