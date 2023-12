El récord de Caitlin Clark lleva a Iowa, número 2, a una sorprendente victoria sobre Carolina del Sur en la Final Four

Se necesitaría una de las grandes actuaciones de la NCAA para derrocar a las Gamecocks, y eso es exactamente lo que Caitlin Clark produjo el viernes al guiar a la segunda cabeza de serie, Iowa, a una sorprendente victoria por 77-73 en la Final Four sobre la vigente campeona invicta en el American Airlines Center de Dallas, Texas.

En total, Clark anotó 41 puntos -récord de la Final Four femenina- ante más de 19.000 espectadores, tras su triple-doble de 41 puntos en la Elite Eight.

La recién coronada Jugadora del Año de la AP también añadió ocho asistencias y seis rebotes, así como los últimos 13 puntos de las Hawkeyes en el último cuarto, impulsándolas a su primer partido por el título de la NCAA en la historia del programa.

"Todo lo que hicimos fue creer los unos en los otros", dijo Clark en la retransmisión de ESPN tras el partido. "Puede que no seamos las más altas, sabíamos que nos iban a ganar en el cristal, pero todo lo que teníamos que hacer era tener un poco de corazón y un poco de fe, y hemos salido adelante cuando necesitábamos grandes jugadas, y estoy muy orgullosa de este grupo".

La escolta de Carolina del Sur Zia Cooke anotó 24 puntos y ocho rebotes, mientras que la alero estrella Aliyah Boston sufrió en la derrota, anotando ocho puntos con 2 de 9 en tiros de campo.

Por su parte, LSU, cabeza de serie número 3, protagonizó una épica remontada en el último cuarto para imponerse a Virginia Tech, cabeza de serie número 1, por 79-72 y avanzar a su primer partido por el título nacional en la historia del programa, lo que significa que el domingo se coronará un nuevo campeón nacional femenino de la NCAA.

Los Tigers perdían por nueve puntos al entrar en el último cuarto, pero encadenaron una racha de 22-3, tomaron una ventaja de dos dígitos 72-62 a falta de tres minutos, y se aferraron a una victoria memorable.

La escolta de LSU Alexis Morris anotó 27 puntos, y la alero estrella Angel Reese añadió 24 puntos y 12 rebotes, incluyendo 20 de los 29 puntos de LSU en el último cuarto.

"Es como un sueño. Todavía no me he dado cuenta de que estoy en la Final Four, ni siquiera me lo creo ahora mismo", dijo Reese tras el partido. "Es una locura lo mucho que ha cambiado mi vida en un año. Lo mucho que he crecido dentro y fuera de la cancha y luego estar con este increíble programa, LSU y luego estar con mis increíbles compañeros de equipo y entrenadores increíbles. Ni siquiera sé cómo sentirme ahora mismo".

Kim Mulkey, seleccionadora femenina de LSU, tres veces campeona nacional en Baylor, en 2005, 2012 y 2019, se convirtió en la segunda entrenadora en llevar a dos programas diferentes al partido por el campeonato nacional.

"Estoy bendecida", dijo Mulkey al llegar al juego por el título. "Volví a casa por muchas razones. Una para colgar algún día una pancarta de campeón en el PMAC. Nunca, jamás, piensas que vas a hacer algo así en dos años.

"Piensas en todos los jugadores masculinos que han jugado en LSU, piensas en todas las jugadoras femeninas que han jugado. Cuando me dijeron que ninguna había jugado nunca un campeonato nacional, me sorprendí un poco, así que es un logro. Es un paso en la dirección correcta", añadió Mulkey.

Iowa y LSU se enfrentarán el domingo 2 de abril por el campeonato nacional femenino.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com