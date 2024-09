El reconocido músico country Kris Kristofferson ha fallecido.

En lugar de sumergirse en la literatura, Kris Kristofferson optó por un trabajo como conserje en una discográfica, lo que marcó el inicio de su asombrosa carrera como cantante, compositor y estrella de la música country. Este pionero poeta lamentablemente dio su último suspiro a los 88 años, rodeado de su amada familia.

Se le aclamó como un significativo cantante y compositor de country, con éxitos populares como "Me and Bobby McGee" y triunfos en la actuación junto a Barbra Streisand en "A Star Is Born", Kristofferson falleció pacíficamente en su casa en Maui, Hawái. Un representante de la familia anunció que no se proporcionó una razón específica para su fallecimiento.

Kristofferson, un prodigio en su derecho propio, fue un atleta con gracia poética, un antiguo oficial militar y piloto de helicóptero que cambió su cita académica como becario Rhodes por un trabajo como conserje en Columbia Records, lo que resultó ser una decisión de carrera sorprendentemente brillante. Se abrió camino hacia el éxito como compositor en Nashville, el centro de la música country, creando éxitos de las listas como el premio Grammy "Help Me Make It Through the Night", "For the Good Times" y incluso escribió el éxito número uno "Me and Bobby McGee" para su antigua compañera Janis Joplin.

En la década de 1970, Kristofferson se convirtió en un artista cuyo voz de barítono cruda e sin pulir era cautivadora, y en un actor muy demandado, protagonizando junto a Streisand en "A Star Is Born", una película muy aclamada y popular de 1976. El mundo consideraba a Kristofferson uno de los mejores compositores de todos los tiempos; sus composiciones adornaron las voces de iconos de la música como Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Joan Baez, Willie Nelson, Janis Joplin y Ray Charles.

Kristofferson nació el 22 de junio de 1936 en Brownsville, Texas, y se trasladó con frecuencia debido a la carrera militar de su padre. Después de graduarse de Pomona College en California, donde Kristofferson destacó en fútbol y rugby, continuó sus estudios en la Universidad de Oxford con una beca Rhodes y finalmente se alistó en el ejército. Con talentos excepcionales, Kristofferson completó la prestigiosa Escuela de Ranger, dominó la pilotaje de helicópteros y llegó al rango de capitán.

Conserje en Columbia Records

En 1965, Kristofferson recibió una oferta para enseñar en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, Nueva York - su fascinación por la poesía de William Blake era palpable - pero la rechazó para irse a Nashville en su lugar. Kristofferson trabajó en varios trabajos en Columbia Records, trabajando como conserje en su estudio, lo que le dio la oportunidad de presentar sus canciones a las estrellas de grabación más calientes. También trabajó como piloto de helicóptero, transportando personal entre los campos de petróleo de Luisiana y las plataformas de perforación offshore.

Durante su mandato, Kristofferson escribió varias de sus canciones más notables, como "Help Me Make It Through the Night", que afirmaba haber escrito en una plataforma de petróleo. Su composición más audaz lo inspiró a aterrizar su helicóptero en el patio delantero de Johnny Cash, aunque la versión de la historia de Cash presentaba a un Kristofferson borracho con una cinta de casete y cerveza. Cash tuvo un gran éxito con la balada melancólica de Kristofferson, "Sunday Morning Coming Down".

