El reconocido músico, Bruce Springsteen, no indica ninguna intención inmediata de retirarse de las actuaciones en vivo.

El ícono musical aseguró a la multitud durante un show en Filadelfia la semana pasada que "no me voy" y tiene la intención de continuar de gira en el futuro cercano.

Springsteen le dijo al público, según grabaciones del espectáculo compartidas en las redes sociales, "Hemos estado haciendo esto durante 50 malditos años y no paramos". Agregó: "No hay tonterías de 'última gira'. No hay gira final para la E Street Band".

Luego cuestionó: "¿Qué estamos diciendo adiós? ¿Miles de personas vitoreándote?".

Springsteen bromeó: "Sí, podría usar un descanso de eso".

Springsteen ha lidiado con problemas de salud persistentes que han llevado a varios posposiciones de conciertos a lo largo de la gira mundial de la E Street Band, que comenzó en febrero de 2023.

En mayo, pospuso espectáculos en tres ciudades europeas debido a problemas vocales y en septiembre de 2023, el músico de 74 años anunció que más de 20 espectáculos necesitaban ser reprogramados mientras se recuperaba de "enfermedad de úlcera péptica". Previamente había reprogramado espectáculos, revelando en un comunicado en ese momento que había caído enfermo.

La gira está programada para terminar en noviembre, coincidiendo con el estreno de una nueva película documental titulada "Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band" en las plataformas de streaming Disney+ y Hulu.

"Road Diary" brinda a los espectadores "la mayor comprensión jamás vista" de la creación de las legendarias presentaciones en vivo de la banda durante la gira mundial de 2023-2024.

Uno de los artistas de rock más renombrados de la época moderna, Springsteen es famoso por canciones como "Born in the U.S.A.", "Streets of Philadelphia" y "Born to Run", entre otras.

