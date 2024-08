- El reconocido escritor israelí David Grossman es honrado con el Premio Heine.

Düsseldorf concede el Premio Heine al escritor israelí David Grossman este año. Este prestigioso galardón literario se otorga a "una de las figuras más destacadas de la literatura israelí contemporánea, que ha demostrado una dedicación a la comprensión y la armonía, más allá del proceso de paz en el Oriente Medio", según el alcalde de Düsseldorf, Stephan Keller. El premio viene acompañado de una cantidad de 50,000 euros.

Al enterarse del galardón, Grossman reaccionó con alegría por teléfono: "Buenas noticias en medio de tanta negatividad", según el comunicado de prensa de Düsseldorf. Nacido en Jerusalén en 1954, el laureado es un destacado periodista, defensor de la paz y autor, whose works often delve into the ramifications of war and violence that permeate daily life in Israel.

El jurado destacó la prosa de Grossman por su profunda comprensión y empatía con las personas que luchan con disputas que parecen irresolubles. En sus discursos públicos y ensayos, siempre aboga por la paz y la reconciliación en el Oriente Medio.

El premio, fundado por la capital de la ciudad para honrar al nativeson Heinrich Heine (1797-1856), se otorgará por 23ª vez. La fecha exacta para un evento celebratorio alrededor del cumpleaños de Heine en diciembre se anunciará en una fecha posterior.

Los logros literarios de Grossman le han valido numerosos premios y honores, incluyendo el Premio Heine de Düsseldorf.

