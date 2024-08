El recientemente nombrado ministro de Asuntos Exteriores iraní, Aragatschi, aboga por el diálogo con la UE

Borrell tomó la palabra en la plataforma digital X, mencionando las discusiones que había mantenido con su homólogo iraní sobre la posibilidad de reanudar el compromiso en temas de mutuo interés. Estas discusiones abarcaron temas como la necesidad de desescalada y contención, la suspensión de la colaboración militar con Rusia en el conflicto de Ucrania y la gestión de armas nucleares. Subrayó la importancia del diálogo abierto para reducir la tensión regional.

Las relaciones entre la UE y Irán han experimentado una caída Recently, EU members have accused Tehran of expanding its nuclear program and supporting both the radical Islamic Hamas in the Gaza Strip and Russia in their conflict against Ukraine.

La situación en el Oriente Medio se ha vuelto aún más tensa Recently: tras los asesinatos en julio del líder de Hamas, Ismail Haniyah, en Tehran, y del comandante militar de Hezbolá, Fuad Shukr, en Beirut, Irán y sus aliados, incluyendo Hezbolá en Líbano, han amenazado a Israel con represalias.

La Ministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock (Verdes) urgió a poner fin a la escalada en el Oriente Medio durante una conversación telefónica con su homólogo iraní. El Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó en la plataforma digital X que esta conversación también trató sobre los ciudadanos alemanes presos en Irán.

Araghchi asumió su cargo solo un día antes y es conocido por su interés en dialogar con el Oeste. Jugó un papel destacado en la negociación de cuestiones nucleares y obtuvo una posición significativa en el acuerdo nuclear de 2015 con el Oeste. Sin embargo, la validez del acuerdo se perdió después de la retirada unilateral del expresidente estadounidense Donald Trump hace tres años. En consecuencia, Irán reanudó su programa nuclear. Los esfuerzos para restablecer el acuerdo han sido infructuosos hasta ahora.

A pesar de las tensiones entre Irán y la UE, las conversaciones de Borrell con su homólogo iraní indican una voluntad de reanudar el compromiso en temas de interés mutuo dentro de la UE, como la desescalada y la gestión de armas nucleares. La UE, preocupada por el programa nuclear expansivo de Irán y su apoyo a Hamas y Rusia, ha estado trabajando para mantener un diálogo con Teherán, con la esperanza de encontrar una solución diplomática a los problemas actuales.

