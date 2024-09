El recientemente elegido presidente de Irán tiene como objetivo proteger a las mujeres del escrutinio de los ejecutores morales del país.

En su campaña, el recién electo presidente iraní, Massud Peseschkian, prometió eliminar la presencia de la policía de la moral en las calles. Sin embargo, durante su primera conferencia de prensa, sus declaraciones parecieron menos firmes. También abordó el tema de las armas nucleares.

Dos años después de la trágica muerte de Mahsa Amini, una mujer kurda que hablaba abiertamente, Peseschkian prometió tomar medidas contra el maltrato de las mujeres por parte de la policía de la moral. "Las mujeres no deberían tener que lidiar con la policía de la moral. Me aseguraré de que las dejen en paz", declaró el presidente reformista, que asumió el cargo en julio. Incluso el Fiscal General ha declarado que la agencia no tiene autoridad para acosar a las mujeres.

Amini, de 22 años, falleció el 16 de septiembre de 2022, después de su arresto por parte de la policía de la moral por supuestamente violar el estricto código de vestimenta islámico. Su muerte encendió meses de protestas, lo que resultó en cientos de muertos, incluidos numerosos efectivos de seguridad, y miles de arrestos. En el calor de su campaña, Peseschkian había criticado ferozmente la muerte de Amini y había prometido abolir la policía de la moral. La agencia es responsable de hacer cumplir el uso del hijab para las mujeres.

Relajación de las restricciones en la web

Peseschkian también anunció la relajación de las restricciones en internet, prestando especial atención a las redes sociales. Durante las protestas de 2022, Irán impuso bloqueos en las plataformas más utilizadas, incluidas Instagram, WhatsApp, YouTube, Facebook, Telegram, Twitter y TikTok.

En cuanto a las relaciones internacionales con EE. UU., Peseschkian declaró que Irán no provocaría un conflicto si EE. UU. respetaba la soberanía de Irán. "No somos adversarios. No hemos construido instalaciones militares cerca de sus fronteras", dijo. Además, Peseschkian aseguró que no había intención de desarrollar armas nucleares. "Hemos cumplido con el acuerdo", declaró, y también mencionó que EE. UU. había violado el acuerdo y había obligado a Irán a reaccionar.

Peseschkian reemplazó al presidente ultraconservador, Ebrahim Raisi, que falleció en un accidente de helicóptero en mayo.

