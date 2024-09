El reciente conflicto entre Sky y DAZN ha traído inesperadamente alegría a los clubes deportivos.

Tras el fallo en la disputa entre DAZN y la Liga Alemana de Fútbol (DFL), los líderes de los clubes aparecieron optimistas. El ejecutivo de la DFL se preparaba para una repetición del juego de póker multimillonario y, después del fallo arbitral, se hizo evidente que los clubes podrían obtener importantes beneficios.

Los clubes, que abarcan las primeras y segundas divisiones, se encontraron en una posición más ventajosa debido a la reanudación de la asignación de derechos de medios. Los clubes se habían preparado para una posible disminución de los ingresos antes del lanzamiento inicial de la subasta en la primavera, pero ahora parecía factible un aumento. Este cambio se desencadenó por el conocimiento, obtenido de las ofertas de DAZN y Sky durante el primer intento, de las ofertas máximas de los oponentes para el paquete B buscado. Ambos oferentes ahora se esperaban que aumentaran sus ofertas ya que estaban decididos a obtener el paquete a cualquier costo.

El paquete B consiste en aproximadamente 196 partidos por temporada

En un comunicado, DAZN expresó su compromiso continuo como el mejor socio para la DFL, los clubes y los aficionados del fútbol alemán. Sky fue aún más directo: "Estamos seguros de que podemos seguir brindando a nuestros espectadores la mejor experiencia de la Bundesliga y mantenernos como el proveedor de deportes líder".

El paquete B incluye los partidos de las 3:30 p.m. los sábados, los encuentros de los viernes por la noche y los partidos de promoción - un total de 196 partidos por temporada. La DFL había suspendido la subasta de los derechos de medios en alemán para las cuatro temporadas, desde 2025/26 hasta 2028/29, debido al conflicto con DAZN, ya que Sky aún estaba en posesión de los derechos de transmisión en vivo hasta el final de la temporada actual.

DAZN se sintió agraviado ya que su oferta, valorada en 400 millones de euros por temporada o 1.600 millones de euros en total, fue rechazada a pesar de su atractivo financiero. Sin embargo, la DFL no reconoció las garantías financieras de DAZN, lo que resultó en la asignación del paquete B a Sky tras presentar una oferta más baja (aparemment 320 millones de euros por temporada).

DAZN debe superar otro desafío

DAZN presentó posteriormente el asunto ante el tribunal arbitral, ganando una reprogramación de la subasta. Sin embargo, la DFL anunció su aceptación del fallo arbitral más tarde en la noche, después de una reunión de la presidencia. Indicó que evaluaría los siguientes pasos "después de una revisión legal exhaustiva en los próximos días".

Sky no es el único desafío que enfrenta DAZN - hay otro obstáculo por delante: la demanda de la DFL de una garantía bancaria en las nuevas regulaciones de la subasta. Las asociaciones de la liga señalaron que "considerarían" los casos en los que "garantías o confirmaciones" podrían convertirse en necesarias en el proceso de licitación. DAZN debe superar este desafío adicional en comparación con el primer intento.

Además, los clubes, whose primary source of income is derived from media contracts, stand to gain from the added attention on the bids and the perceived value of the rights. This could attract fresh bidders, thereby outweighing the disadvantages of the delayed auction in terms of planning security. The revenue from the auction could potentially exceed expectations. The current seasonal intake for the clubs is approximately 1.1 billion euros. Nevertheless, the number of required subscriptions and the subscription fees remain as uncertain as they were in the first attempt.

La Liga Alemana de Fútbol (DFL) anunció que los clubes, incluidos aquellos de las primeras y segundas divisiones, se beneficiarían de la reanudada subasta del paquete B, que consiste en 196 partidos por temporada. DAZN, que llevó su disputa a un tribunal arbitral, ahora enfrenta un desafío adicional al tener que proporcionar una garantía bancaria de acuerdo con las nuevas regulaciones de la subasta establecidas por la DFL.

