El Real Madrid vence al Liverpool y se proclama campeón de la Liga de Campeones en una noche marcada por los problemas de seguridad

Por muy peligrosa que parezca la situación, por muy improbable que parezca la victoria, el equipo de blanco siempre parece encontrar la manera de ganar.

Esta vez no hubo remontada, como la hubo contra el París Saint-Germain, el Chelsea y el Manchester City, pero el Real Madrid tuvo que sobrevivir a casi todo un partido de dominio del Liverpool.

La noche, sin embargo, se vio desgraciadamente empañada por los problemas de seguridad fuera del estadio, que llevaron a los aficionados a saltar las verjas y a otros a ser blanco de los gases lacrimógenos en escenas de las que se hablará durante días.

Durante gran parte del partido no fue bonito; las camisetas blancas, al parecer, se esparcían constantemente por el área penal mientras intentaban desesperadamente repeler oleada tras oleada de ataques del Liverpool.

El equipo de Carlo Ancelotti dispuso de pocas ocasiones, pero sólo necesitó una. Vinicius Júnior apareció completamente libre de marca en el segundo palo a la hora de juego para rematar a gol un centro raso de Federico Valverde y asegurar la victoria por 1-0 y la decimocuarta corona europea del Real Madrid.

Nacho, defensa del Real Madrid, calificó de "magia" lo que había hecho su equipo en los octavos de final de la Liga de Campeones, y muchos se preguntaron si esas improbables gestas eran posibles fuera del Bernabéu.

Pero dude del Real por su cuenta y riesgo. Este equipo siempre tiene otro as en la manga.

Cuando sonó el pitido final, el banquillo del Real Madrid estalló y se vació sobre el terreno de juego. Algunos se hundieron en el suelo, otros corrieron a compartir el momento con su afición.

Fue una noche más de pruebas y tribulaciones para el Real Madrid en la Liga de Campeones de esta temporada, pero poco puede hacer nadie -ni siquiera este extraordinario Liverpool- cuando los blancos parecen tener una cita con el destino.

Ancelotti lo resumió mejor que nadie. "Este club es especial", afirmó.

Escenas desagradables antes del partido

Más de una hora antes del comienzo del partido, los aficionados del Real Madrid habían llenado casi por completo su estadio y dieron una estruendosa bienvenida a sus jugadores cuando salieron del túnel de vestuarios para el calentamiento.

Los seguidores del Liverpool tardaron un poco más en entrar en el estadio, pero los que ya se habían sentado dieron una serenata a los rojiblancos con una estruendosa interpretación de "You'll Never Walk Alone" al final del calentamiento.

La atmósfera generada por ambos grupos de aficionados era estremecedora y había una electricidad en el aire que sólo se reserva para este tipo de ocasiones.

Sin embargo, el saque inicial se retrasó más de 35 minutos debido a las desagradables escenas que se vivieron en el exterior del estadio, donde muchos aficionados no pudieron entrar y las autoridades utilizaron gases lacrimógenos.

Se vio a algunas personas trepar por las puertas cerradas para acceder al estadio, y se formó un peligroso cuello de botella en torno a un punto de entrada concreto.

El organismo rector del fútbol europeo, la UEFA, emitió un comunicado en el que afirmaba que "los torniquetes del fondo del Liverpool quedaron bloqueados por miles de aficionados que habían comprado entradas falsas que no funcionaban en los torniquetes".

Y añadía: "Como el número de personas fuera del estadio seguía aumentando después del saque inicial, la policía las dispersó con gases lacrimógenos y las obligó a abandonar el estadio."

"La UEFA se solidariza con los afectados por estos hechos y seguirá revisando estos asuntos urgentemente junto con la policía y las autoridades francesas, y con la Federación Francesa de Fútbol."

Un portavoz de la Prefectura de Policía de París dijo: "Personas sin entradas forzaron las barreras e intentaron entrar en el estadio para ver el partido. Estos intentos crearon movimientos de masas".

Sin embargo, muchos aficionados con entradas afirman que se les impidió la entrada al estadio en zonas abarrotadas.

En un comunicado, el Liverpool se mostró "enormemente decepcionado" por los problemas ocurridos fuera del estadio y pidió una investigación formal.

"Todavía no he podido hablar con mi familia, pero sé que las familias tuvieron verdaderos problemas para entrar en el estadio", declaró Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, tras el partido.

"He oído algunas cosas que no eran buenas, obviamente era bastante complicado ahí fuera, pero no sé más al respecto".

La duración del retraso obligó a los equipos a realizar un segundo calentamiento antes del comienzo del partido.

Con los dos grupos de aficionados preparándose para la hora original del saque inicial, las 21:00 locales, y sin que se produjera ninguna actualización en el estadio hasta quince minutos más tarde, se respiraba una tensión palpable en el ambiente, con muchas conversaciones confusas entre los seguidores.

Pero la aparición del Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en las pantallas gigantes despertó a los aficionados de su letargo, y fue recibido con sonoros abucheos por todo el estadio.

Cuando la cantante Camila Cabello comenzó por fin el espectáculo previo al partido, casi media hora después de que éste debiera haber comenzado, los seguidores de ambos equipos se turnaron para ahogar su canto, que apenas se oía por encima del "Ole, Ole, Ole" del Real y del "Allez, Allez, Allez" del Liverpool.

Dominio del Liverpool

El retraso había afectado claramente a los jugadores, ya que ambos equipos lucharon por encontrar algún tipo de ritmo en los primeros compases. Los pases se perdían, los despejes se torcían y ambos equipos se esforzaban por penetrar en el área contraria.

Cuando por fin llegó la primera ocasión, a los 15 minutos de juego, fue gracias a una gran jugada individual de Trent Alexander-Arnold, que se deshizo de dos defensas del Real Madrid antes de centrar raso al área.

Mo Salah estaba allí para recibirlo, pero el balón le llegó a los pies algo forzado y Thibaut Courtois estuvo a la altura. La segunda ocasión de Salah llegó poco después, pero ésta fue directamente a las manos del guardameta del Real Madrid.

Era la primera vez que uno de los dos equipos lograba ejercer una presión sostenida sobre el otro, y los aficionados del Liverpool volvieron a quejarse cuando Alexander-Arnold disparó alto por encima del larguero en una buena posición dentro del área.

Después de más de cinco minutos de continuas oleadas de camisetas rojas golpeando a la defensa del Real Madrid, Sadio Mané creyó haber encontrado el gol de la ventaja, pero Courtois, de forma inverosímil, le echó una mano a su disparo y lo estrelló en el poste.

El hecho de que la mayoría de los hinchas del Liverpool que se encontraban en el otro extremo del estadio ya hubieran empezado a celebrarlo, anticipándose a las ondas de la red, da fe de lo extraordinaria que fue la parada.

A esas alturas, casi 30 minutos después, lo mejor que había podido hacer el Real Madrid era un centro de Vinicius que pareció por una fracción de segundo que podría poner en apuros a Alisson en la portería del Liverpool.

Los blancos estaban encerrados en su campo, nerviosos e incapaces de escapar a las embestidas del Liverpool.

Los hinchas del Real Madrid, por su parte, continuaron coreando y agitando sus banderas y bufandas en un intento de insuflar vida a su equipo. Tenían los mejores asientos del estadio para presenciar la primera parte casi perfecta del Liverpool, pero afortunadamente para ellos lo único que no habían visto de cerca era un gol.

Entonces, de la nada, el equipo de Carlo Ancelotti pareció adelantarse en el marcador totalmente a contracorriente. Después de que el balón rebotase en el área, Benzema se abalanzó sobre Alisson para marcar, pero el juez de línea anuló inmediatamente el gol.

Lo que en principio parecía un fuera de juego fácil acabó tardando una eternidad en confirmarse, ya que los árbitros del VAR se esforzaron por decidir si el balón inicial había salido de un jugador del Liverpool.

Finalmente, tras una angustiosa espera, los de rojo celebraron alborozados la confirmación del fuera de juego. Fue un final convenientemente tenso para lo que había sido una primera parte apasionante.

El Real se abalanza

En la segunda parte, el Liverpool mantuvo la presión sobre un Real Madrid que parecía hundirse rápidamente bajo el peso de la ocasión.

Fue un espectáculo extraño. Después de todo, éste es un equipo que se ha hecho un nombre en esta competición, reescribiendo constantemente los libros de récords y consiguiendo lo que parecía imposible.

Entonces llegó el gol. Fue en contra de la corriente de juego, sí, con el Liverpool parecía el único equipo que marcaría en la primera hora, pero, en verdad, este gol todavía se sentía inevitable. Siempre lo hace cuando el Real Madrid está jugando.

Valverde se encontró en el espacio por la derecha y perforó una burla pase bajo a través de la cara de la meta, con Vinicius en la mano en el segundo palo para tocar el balón en una portería vacía.

Se desató la locura. Las escaleras de cemento del Estadio de Francia empezaron a temblar cuando los hinchas del Real Madrid celebraron el gol durante casi cinco minutos. Numerosas bengalas se encendieron en ese extremo del estadio y el humo llenó el gélido aire parisino.

Salah hizo todo lo posible por igualar la contienda para el Liverpool, recortando hacia dentro y enviando un maravilloso disparo al segundo palo, pero Courtois, una vez más, logró despejar el balón con la mano.

Courtois salva al Madrid

Vinicius se llevará los aplausos por su gol de la victoria, pero cuando el polvo se asiente, se hablará de la actuación de Courtois como una de las mejores de todos los tiempos de un portero en una final de la Liga de Campeones.

A medida que el reloj avanzaba, volvió a mantener a raya a Salah, esta vez desviando el balón a córner cuando el disparo del egipcio se colaba por la escuadra.

"Cuando el portero es el hombre del partido, algo va mal para el otro equipo. En el último tercio podríamos haberlo hecho mejor", declaró Klopp tras el partido.

Con cada oportunidad desperdiciada, la inevitabilidad de una victoria del Madrid crecía. Los aficionados del Real lo sentían; también los del Liverpool.

Aunque el equipo de Klopp siguió presionando hasta el final, las celebraciones ya habían comenzado para los aficionados del Madrid. La efusión de alegría cuando sonó el pitido final se tiñó en gran medida de alivio: esos aficionados saben el calvario que ha sido esta noche.

El Real Madrid no debería haber llegado tan lejos. Tres veces se vio abocado a la derrota durante la campaña y tres veces, de alguna manera, salió del otro lado.

Pero una vez que llegó a París, quizás no debería haber habido ninguna duda de que éste sería el resultado final.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com