El Real Madrid muestra lo que Europa tiene que temer

Y otro título para el Real Madrid. En su debut, Mbappé lleva a los Blancos a la victoria en la Supercopa de Europa y se convierten en los campeones récord de esta competición. Para la nueva superestrella, la primera noche fue "mágica".

La élite del fútbol europeo tuvo un pequeño avance el miércoles por la noche de lo que les espera en esta temporada, al menos cuando se enfrenten al Real Madrid. Aunque el equipo ha perdido a uno de los mayores gigantes de la historia del club en Toni Kroos, han ganado un nuevo gigante en Kylian Mbappé. Hizo su debut en la Supercopa de Europa en Varsovia contra los ganadores de la Liga Europa, Atalanta Bergamo, y marcó su primer gol con la nueva camiseta blanca en una victoria contundente por 2:0 (0:0).

"Fue una noche mágica. He estado soñando con esto y ahora es realidad", dijo Mbappé, que finalmente pudo celebrar su primer título internacional con un club. Y después de esta noche, parece claro que no será el último: "Es increíble y un gran honor. Siempre es bueno marcar un gol. Espero que podamos mantener esto".

Mbappé selló el partido con su gol, poniendo el 2:0 en un partido que fue aburrido en los primeros 45 minutos pero cada vez más dominado por el Real después. Sin embargo, tuvieron que superar una situación difícil. Inmediatamente después del pitido final, Thibaut Courtois salvó a su equipo de ir por detrás con una gran parada, desviando un cabezazo de Mario Pasalic.

El Real no estuvo exento de errores, Bergamo tuvo oportunidades, pero los italianos nunca tuvieron una verdadera oportunidad de ganar. La forma temprana de los Blancos es simplemente demasiado impresionante. Vinicius Junior, que Recently ha sido objeto de rumores de traspasos millonarios a Arabia Saudita, es casi imparable con su velocidad increíble, control del balón y habilidad para crear juego. Configuró el gol de apertura de Federico Valverde con una carrera brillante, atrayendo a su defensor a un tackle y luego pasando el balón para un fácil remate.

También estuvo involucrado en el gol de Mbappé. En el lado derecho del área de penalti, quiso configurar a su nuevo compañero en lugar de disparar él mismo, lo que habría sido una buena idea en una gran posición. Pero eligió pasar, y el balón finalmente fue rescatado por Rodrygo, quien encontró a Mbappé para coronar su debut soñado con numerosas carreras y movimientos habilidosos. Mbappé luego celebró con una poderosa celebración, enviando un mensaje a la competencia de Europa.

¿Quién puede vencer a este equipo? Esa es una buena pregunta. Porque incluso Jude Bellingham, la estrella mundial inglesa que fue más criticada que elogiada en la Eurocopa, volvió a su mejor forma. Siempre estuvo involucrado en el juego, como solía ser Kroos, y repeatedly se metió en la defensa de Atalanta con su velocidad y carreras, creando oportunidades astutas. Incluso envió a Vinicius Junior con un pase brillante, aunque su disparo estaba demasiado desviado.

"Es fácil jugar con ellos. Todos son fantásticos, el Real es el mayor club del mundo", dijo Mbappé, que ya está profundamente enamorado de su nuevo hogar, por whose transfer he fought so hard, even using somewhat controversial means at his former club Paris St. Germain. "Me gustaría agradecer a todos. Ha sido muy fácil. Realmente solo tengo que concentrarme en el fútbol". Jude Bellingham, el nuevo jefe del mediocampo que jugó en un papel muy atacante como número diez, también estuvo lleno de elogios. "Es brillante y tiene mucha calidad. Pero también es un gran jugador de equipo, muy agradable. Se lo merece".

En el primer partido oficial de la temporada, el equipo "necesitó un poco de tiempo, pero luego encajó y nos encontramos", enfatizó Bellingham, elogiando: "Fueron brillantes. Eso fue divertido, celebraremos - pero luego es hora de volver al trabajo". Ve mucha presión en su camino. Debido a los dribblers de velocidad Vinicius Junior y Mbappé: "Solo tienes dos segundos antes de que ambos muevan las manos y quieran el balón".

Por cierto, también hubo razón para celebrar para el eterno Luka Modrić, que entró tarde. Con ahora 27 títulos, es el jugador más exitoso en la historia del Real Madrid. Carlo Ancelotti puede compartir este título con el legendario Miguel Muñoz (14). Y otro récord: con la sexta victoria, los Blancos han superado al AC Milan en esta competición.

