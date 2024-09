El Real Madrid emite una advertencia hacia el Stuttgart FC.

A pesar de la nueva configuración de la Liga de Campeones, el Real Madrid continúa dominando como el principal contendiente. Recientes campeones de la liga, se preparan para recibir al regreso del VfB Stuttgart, con el entrenador Ancelotti advirtiendo sobre las fortalezas de sus oponentes y expresando una confianza anticipada en un regreso.

El Real Madrid puede confiar en su estrella del mediocampo inglés, Jude Bellingham, para su debut en la Liga de Campeones. El exjugador del Dortmund, que estuvo fuera de acción debido a una lesión muscular en los últimos cuatro partidos de liga de su antiguo equipo y el partido inaugural de la Liga de las Naciones de Inglaterra, reanudó los entrenamientos con el equipo el lunes y ahora está bajo la tutela de Ancelotti para el enfrentamiento con el VfB Stuttgart el martes (21:00 CET, disponible en Prime Video y actualizaciones en vivo en ntv.de).

"Bellingham está progresando bien", señaló Ancelotti. El jugador de 21 años había estado ausente en los últimos cuatro partidos de liga y en el debut de Inglaterra en la Liga de las Naciones debido a una lesión. "Tener a Bellingham de vuelta es una excelente noticia para nosotros. Entendemos su impacto tanto con como sin el balón", compartió Dani Carvajal.

Ancelotti también confirmó la condición física del defensa Eder Militao, quien había entrenado por separado por razones de gestión de carga, y Aurélien Tchouaméni. Además, reiteró: "La Liga de Campeones significa algo especial para el Real Madrid. Pretendemos competir por el título hasta el final".

¡El VfB Stuttgart está muy organizado!

Mientras tanto, Ancelotti expresó críticas sobre el formato revisado de la Liga de Campeones. "El horario es demasiado exigente", argumentó. "Si las autoridades no comienzan a considerar la realidad de que los jugadores están sufriendo lesiones porque están sobrecargados, tenemos un problema". Aboga por menos partidos para asegurar "competiciones más interesantes".

