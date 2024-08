El rapero Swift se despide y deja a sus seguidores descontentos

En su último concierto europeo en el estadio de Wembley de Londres en una noche de martes, Taylor Swift puso un espectáculo espectacular. Invitó a Florence Welch, vocalista de Florence And The Machine, como invitada sorpresa para hacer un dueto en "Florida!!!", que habían grabado para el último álbum de Swift, "The Tortured Poets Department". Esta colaboración fue un éxito con el público.

Jack Antonoff, co-escritor y productor de varios álbumes de Swift, también subió al escenario. Interpretaron versiones acústicas de "Getaway Car" y "Death By A Thousand Cuts". Como sorpresa, Swift también cantó "So long, London", una canción que nunca había interpretado en vivo antes, lo que la convirtió en un despedida adecuada para su última presentación en Londres.

Mientras que los Swifties de Londres vitoreaban las interpretaciones sorpresa, los fans de Viena, que solo pudieron ver desde la distancia debido a los conciertos cancelados, se quedaron decepcionados. Esperaban alguna noticia de Swift sobre el frustrado ataque terrorista y una posible vuelta a Viena.

Sin embargo, según The Sun, Swift está planeando un documental sobre su gira "The Eras", que comenzó en marzo de 2023. Una fuente afirma que Swift discutirá tanto el incidente de apuñalamiento en Southport, donde murieron tres fans de Swift, como el planeado ataque terrorista en Viena. La película también mostrará la creación del undécimo álbum de Swift, "The Tortured Poets Department".

Sin anuncio de álbum

A pesar de la expectación, los Swifties de Londres y de todo el mundo se quedaron decepcionados al salir de Wembley sin un anuncio de álbum el martes por la noche. Los fans habían especulado que Swift podría revelar el lanzamiento de "Reputation (TV)" durante el espectáculo, una versión re grabada de su álbum de 2017. "TV" significa "Taylor's Version", ya que Swift ha estado re grabando sus álbumes para recuperar los derechos de su música después de una disputa con el manager de música Scooter Braun.

En lugar de eso, Swift lanzó un video musical para su canción "I Can Do It With A Broken Heart" en las primeras horas del miércoles. El video ofrece una vista detrás de escena de la gira "The Eras", incluyendo imágenes de fans cantando. Sirve como un cierre adecuado para la etapa europea de la gira, con Swift planeando continuar la gira en Estados Unidos y Canadá este otoño.

