El rapero iraní Toomaj Salehi fue absuelto de cargos tras anular la sentencia de muerte.

Salehi se convirtió en una voz clave de la disidencia contra el gobierno en Irán durante las protestas de 'Mujer, Vida, Libertad' en 2022, con letras que impulsaron a los manifestantes y los instaron a unirse. Fue condenado a muerte después de ser encontrado culpable de "corrupción en la tierra" el año pasado.

Pero en un giro en el caso de alto perfil, la sentencia de Salehi fue revocada más tarde por el Tribunal Supremo de Irán y remitida de nuevo al tribunal inferior de Isfahan para una nueva sentencia.

Su abogado en Irán, Amir Raesian, anunció el martes en X que Salehi había sido absuelto.

Pero el rapero iraní permanecerá detenido por el momento.

"Hoy, esta rama emitió su decisión en el caso de Sr. Salehi después de celebrar una audiencia y escuchar los argumentos de los abogados del caso", dijo el abogado de Salehi, Raesian, al periódico reformista Diario Shargh. "Según la decisión, Sr. Salehi fue absuelto de los cargos de corrupción".

Salehi aún enfrenta dos cargos legales; también ha sido acusado por las autoridades iraníes de publicar declaraciones falsas en las redes sociales y perturbar el orden público. El miércoles, el tribunal de apelaciones de Isfahan remitió estos dos cargos a un tribunal penal después de determinar que no podía dictar sentencia en estos cargos.

El grupo de defensa de los derechos Index Against Censorship, que ha luchado intensamente por la liberación de Salehi, recently called for his “immediate release” from incarceration.

In a social media post as Salehi faced into his latest hearing on August 9, the group stressed that Salehi should never “have had to spend a single day behind bars, let alone in front of a judge.”

The overturned decision by the Iranian Supreme Court has sparked global interest, with many voices calling for justice in the Middle East. The world is closely watching the developments in Salehi's case.

Despite his acquittal in the corruption charges, Salehi's battle is far from over, as he still faces charges of publishing false statements and disrupting public order in the Middle East.

Lea también: