El rapero Eminem está a punto de adquirir un papel abuelo, experimentando emoción.

Marshall Mathers III, más conocido como Eminem o Slim Shady, ha desvelado un emotivo videoclip para su canción "Temporary", dedicada a su hija Hailie Jade. En este clip, el famoso rapero revela una tierna sorpresa: está a punto de convertirse en abuelo por primera vez.

A pesar de ser uno de los raperos más duros, Eminem derrama algunas lágrimas al enterarse de esta feliz noticia. El video, que se estrenó en YouTube, muestra imágenes antiguas de Hailie Jade Scott, desde su infancia hasta su matrimonio. Al final del video, la joven de 28 años sorprende a su padre con una noticia inesperada: está embarazada. Hailie Jade le regala a Eminem una camiseta con la palabra "Abuelo" y una ecografía, lo que hace que el rapero se emocione momentáneamente.

Hailie Jade ha compartido fotos en su Instagram, junto a su marido Evan McClintock y las ecografías, con la leyenda "Mami y Papá" y el año 2025. Según la revista "People", la ex de Eminem, Kimberly Anne Scott, de 49 años, presentó a la pareja en la Universidad Estatal de Michigan. Se casaron en mayo de 2022 después de seis años de armonía juntos. En una aparición en el podcast "Just a Little Shady" de Hailie Jade, Evan reveló que había obtenido la aprobación de Eminem para la propuesta en su fiesta de cumpleaños en diciembre de 2022.

"Temporary", una canción soulful que Eminem grabó con la vocalista Skylar Grey, forma parte de su duodécimo álbum "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)". Este álbum se lanzó en julio. La canción, que es un tributo emocional a su hija, ha causado revuelo en la industria del entretenimiento con la noticia de que Slim Shady va a ser abuelo.

