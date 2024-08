¿El Range Rover necesita un ocho cilindros?

El Range Rover clásico sigue existiendo con una generosa gama de opciones de grupo motopropulsor. Pero, ¿cuál es la mejor? ntv.de ha conducido tanto el PHEV de seis cilindros como el V8 tradicional. Todavía está disponible el compresor.

¿Has considerado alguna vez gastar una gran cantidad de dinero en un Land Rover y comprar un Range Rover? El primer paso es lidiar con el configurador, ya que actualmente no hay listas de precios en PDF disponibles del fabricante británico. Después de unos pocos clics con el ratón o movimientos en la pantalla del teléfono, aprenderás que el diesel de 3.0 litros y 300 CV es la forma más asequible de entrar en el mundo del Range Rover, por 140.200 euros. Y aquellos que piensen que 300 caballos bajo el capó del Range son suficientes (y desde luego que lo son) se verán recompensados con un consumo de combustible impresionantemente económico para la clase de vehículo, de 8 litros por cada 100 kilómetros.

ntv.de estaría encantado de probarlo, pero el equipo de prensa de Land Rover no encuentra el pequeño compresor lo suficientemente bueno. En su propia flota, el Range Rover comienza con el potente PHEV de 550 CV, y no tienen nada más pequeño. Y ¿qué viene a continuación en la jerarquía? Por supuesto, el deseado V8. Es justo decir que los clientes están comprando el Range Rover a Land Rover. Cada unidad es necesaria para los clientes que pagan, y la prensa tiene que esperar su turno.

Pero volvamos a ello. Por el PHEV más débil (460 CV), se cobran 9.000 euros adicionales. Y por el modelo PHEV probado aquí con el motor más potente (550 CV), Land Rover cobra una cantidad considerable de 169.900 euros. Desde ya está claro: ahorrar en costos de combustible no es una forma fácil de recuperar los costos adicionales.

Pero teóricamente, podría funcionar. Después de todo, el Range Rover se graba como un coche de empresa en función de la mitad del precio de lista bruto, lo que ahorra una cantidad significativa de dinero. Y si un Range Rover no es un coche de empresa clásico, ¿qué coche lo es? Ahora solo necesitarías transferir alrededor de 30 kWh de electricidad de tu propio sistema fotovoltaico a la gran batería de tracción del 4x4 todos los días. Y luego conducir puramente eléctricamente con la unidad eléctrica ahora de 218 CV del híbrido enchufable sin el motor de combustión interna - el alcance práctico es respetable 109 kilómetros en el ciclo combinado WLTP.

El PHEV solo es verdaderamente soberano con ambos motores

Y ahí está el truco. Cualquiera que mueva el Range Rover con sus asientos celestialmente cómodos y suspensión suave se verá tentado por el cremoso motor de seis cilindros en línea de 3.0 litros con otros 400 CV adicionales. Y con el motor eléctrico y el motor de combustión trabajando juntos, el británico se convierte en una verdadera obra maestra (cinco segundos hasta la velocidad de autopista y una velocidad máxima de 242 km/h).

El grupo motopropulsor es noble, no hay duda. Y de alguna manera es divertido ver cómo se llena la barra cuando simplemente puedes recuperar energía al frenar. La regeneración es parte del híbrido, después de todo. Da una buena sensación. Y con la carga externa desde fuentes regenerativas, 2.8 toneladas de peso en vacío pueden conducirse sin culpa. ¿De verdad? No, por supuesto, un Range Rover no es para personas con una fuerte conciencia ecológica. Demasiado pesado, demasiado grande, demasiado innecesario. Pero, desafortunadamente, como dicen los alemanes, "too cool for school".

Land Rover sabe demasiado bien cómo hacer felices a los fanáticos de los coches clásicos. El grupo motopropulsor se ha refinado aún más. Mientras que es más simple, sigue siendo refinado. Para la nueva generación del Range Rover, los británicos han negociado bien con BMW para usar su mejor pieza - el V8 twin-turbo mild hybridizado de 4.4 litros. Pero no ruge fuerte, sino que ejerce contención, encajando con la discreción que los británicos son conocidos. Con 530 caballos (y un nuevo modelo superior con 615 CV), el Range Rover V8, en comparación con el PHEV, es unos 200 kg más ligero y acelera a 100 km/h en 4.7 segundos y una velocidad máxima de 250 km/h.

Discreción? No con el Range Rover

Un Range Rover, con sus 5.05 metros de longitud y 1.87 metros de altura, no tiene nada que ver con la discreción. Y para empujarlo aún más, ntv.de probó la llamada P530 (V8) en la versión LWB de 5.25 metros de longitud. En este caso, la distancia entre ejes crece de 3 a 3.20 metros. Entonces, el espacio para las piernas es verdaderamente abundante. Sin embargo, Land Rover podría haber mostrado más en el equipo de la segunda fila para fines de demostración. Entonces, la segunda fila sería primera clase con dos nichos de asientos separados. Ni siquiera los sofás de lujo en la sala de estar pueden mantenerse al día.

El encanto de un Range Rover reside en el hecho de que, a pesar de su lujo lujoso, es ultimately la herramienta ultimate. Sentarse en la parte de atrás entre materiales finos con infotainment de primera mientras el conductor saca una remolque de 3.5 toneladas del barro? No es gran cosa. Y el Range también puede manejar terreno real. Los diferenciales, la reducción baja y una suspensión de aire variable convierten la nave de lujo en un escalador de lujo.

Por cierto, la versión larga del V8 requiere al menos 198,100 euros. Los que utilizan las opciones de individualización extensas pueden llegar rápidamente a 250,000 euros o más. ¿Cómo es posible? Algunas de las muchas terminaciones de pintura especiales ya ofrecidas en la fábrica cuestan más de 11,000 euros solas. El sistema multimedia con pantallas en la parte trasera suma otros 3,300 euros. Y cosas raras como el asiento en la parte inferior extensible eléctricamente de la construcción del portón trasero, por supuesto, también cuestan extra - a un costo de 1,200 euros. Y la lista de extras es bastante larga.

Finalmente, una conclusión sobre los tipos de propulsión. Los motores de gasolina cada vez más hibridados (tanto leves como recargables externamente) ahora representan casi el 60% de la gama Range Rover. Las razones para esto solo se pueden especular, pero parece que los clientes en este segmento de precios quieren una propulsión adecuada, que el V8 representa particularmente bien.

El híbrido enchufable también es silencioso y refinado. Y en términos de estrategia de funcionamiento, los ingenieros han afinado el sistema complejo con transmisión automática de 8 velocidades, motor eléctrico y motor de combustión interna bastante bien. No hay sacudidas ni interrupciones de potencia. Sin embargo, el PHEV solo tiene sentido si lo cargas con frecuencia y lo conduces en modo eléctrico, lo que es posible con la única opción de batería disponible, incluso en viajes de larga distancia. También hay una versión completamente eléctrica del Range Rover en el pipeline.

"Por cierto, ¿qué pasa con la versión larga? Podrías llamarla la cereza en la cima de un cóctel ya exquisito. Pero en serio, queridos del equipo de prensa de Land Rover, y un guiño a los tipos de marketing: si vas a incluir una (casi) versión de V8 completamente equipada en la versión larga en tu flota, hazlo en un color vibrante, no en un gris aburrido. No siempre tiene que ser la prioridad el valor de reventa. La próxima vez, ¿de acuerdo?"

