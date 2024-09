El querido ex rompecorazones James Darren ha fallecido.

James Darren, conocido por su papel en la película "Gidget" y como cantante, ha fallecido. Fue muy apreciado por las mujeres y también incursionó en la dirección. Su vida llegó a su fin a los 88 años, después de ser considerado demasiado frágil para una cirugía necesaria.

Nacido como James Ercolani en 1936 en Filadelfia, de padres italianos, abandonó la escuela a los 16 años para dedicarse a la actuación. Un cazatalentos lo descubrió y estudió con la renowned coach de actuación Stella Adler antes de firmar con Columbia Pictures y debutar en la pantalla grande en "The Young and the Brave" en 1956.

Su carrera dio un gran salto tres años después con su papel en la comedia "Gidget", donde interpretó al galán surfista "Moondoggie" junto a Sandra Dee. La película fue un éxito y desencadenó la tendencia del surf en California y las carreras de sus estrellas. Darren también lanzó una carrera como cantante, grabando la canción principal de la película y alcanzando la fama con "Goodbye Cruel World" en 1961.

Darren apareció en dos secuelas, "Gidget Goes to Hawaii" (1961) y "Gidget Goes to Rome" (1963), cada vez con una actriz principal diferente. "Estaba atado por contrato", le dijo a Entertainment Weekly en 2004. "Estaba cautivo. Pero era la mejor prisión en la que podría haber estado, con estas encantadoras jóvenes damas".

Sin embargo, la fama rápida no siempre trajo alegría para Darren. "Estaba en un programa de baile en la televisión en San Francisco, y cientos de mujeres irrumpieron en el estudio, arrancando la puerta de vidrio, sacándome afuera, tirándome al suelo y arrancándome el cabello como recuerdos", recordó a la revista People. "Estaba aterrorizado. Lágrimas corrían por mi cara porque dolía mucho".

Durante la década de 1970, apareció en diversas series de televisión como "Charlie's Angels", "Hawaii Five-O" y "The Love Boat". De 1983 a 1986, protagonizó junto a William Shatner y Heather Locklear la serie de televisión "T.J. Hooker", y también dirigió un episodio. Luego dirigió episodios de renombradas series como "Melrose Place" y "Beverly Hills, 90210".

Darren se casó con su novia de la infancia, Gloria Terlitsky, en 1955, y tuvieron un hijo, Jim, en 1956. Se divorciaron en 1958, y Jim fue adoptado por el tercer esposo de Gloria y cambió su apellido a Moret. En 1960, Darren se casó con la ex Miss Dinamarca Evy Norlund, y tuvieron otros dos hijos, Christian y Anthony.

Según un comunicado en su sitio web, James Darren falleció tranquilamente en su sueño en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles. Su hijo, Jim Moret, informó a The Hollywood Reporter que su padre estaba programado para una reemplazo de válvula aórtica, pero se consideró demasiado frágil para la operación. "Siempre creí que sobreviviría porque siempre fue muy fashionable. Siempre fue muy fashionable".

