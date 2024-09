"El querido actor de 'Días de Nuestras Vidas' Drake Hogestyn se despide a los 70 años"

Con profunda tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de Drake Hogestyn. La vida le lanzó una difícil curva con su diagnóstico de cáncer de páncreas, pero demostró una extraordinaria valentía y resiliencia al enfrentarlo, según un mensaje de la familia Hogestyn compartido en su página de Instagram de Days of Our Lives. A pesar de haber luchado extraordinariamente, finalmente falleció rodeado de sus seres queridos.

Varias fuentes, como Variety y The Hollywood Reporter, han confirmado esta triste noticia.

El tributo de la familia describió a Hogestyn como un "maravilloso esposo, padre, abuelo y actor". Destacaron su pasión por entreteniendo a la audiencia de "Days of Our Lives" y colaborando con el elenco, equipo y producción del programa.

"Lo adoramos y lo extrañaremos cada día de nuestras vidas", concluyó el mensaje. Hogestyn se unió al elenco de "Days of Our Lives" en 1986, según IMDb.

Después de confirmar el fallecimiento de Drake Hogestyn, Variety y The Hollywood Reporter compartieron emotivos tributos. El tributo de la familia destacó la dedicación de Hogestyn a entreteniendo a la audiencia de "Days of Our Lives", un amor que se hizo evidente en su pasión por la actuación y las colaboraciones.

