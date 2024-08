El que podría ayudar a Harris a cruzar el umbral.

Dentro de dos semanas, los demócratas examinarán a los posibles candidatos a vicepresidente de Kamala Harris. Al final, el Gobernador Tim Walz prevalecerá sobre su colega Josh Shapiro. Sin embargo, Shapiro aún jugará un papel clave en la campaña - y possibly para el futuro.

Como si lo hubieran planeado así, Kamala Harris ha encontrado a su compañero de fórmula para la vicepresidencia tres meses antes de las elecciones de EE. UU.: el Gobernador de Minnesota Tim Walz. Ahora, ella embarcará en una gira de campaña con él a través de los estados clave que determinarán la victoria o la derrota en noviembre. El otro candidato principal era el Gobernador de Pennsylvania Josh Shapiro, quien podría ser el que impulse a Harris más allá del umbral hacia la Casa Blanca.

Scarcely had Harris become the presumed Democratic presidential candidate after Biden's withdrawal, speculation began: Who will the incumbent vice-president choose as her running mate? Now, the decision has been made. Vice-presidential candidates are typically vetted by the campaign team and lawyers. Who is a strategic good choice? Who is a good campaigner? Who might have skeletons in the closet? This process can take months. Harris had less than two weeks. Initially, there were six candidates, and in the end, it was a duel between Shapiro and Walz.

Besides the two, Arizona Senator Mark Kelly was also one of the six. He would have been a contentious choice: Kelly is a former soldier and astronaut who advocates for a hard line on border policy and gun rights - appealing to independents and more conservative voters. Arizona is one of the so-called battleground states. However, as a senator, Kelly holds a valuable Democratic seat in Congress for at least four more years.

If Harris chose her vice-president based on strategic considerations, the designated Walz has an advantage. In his second term as governor of Minnesota, he might have had an ace up his sleeve: he provided Harris and the Democrats with a sharp weapon for the campaign. "These guys are just weird," Walz said on a morning show about the political opposition, sparking an internet wave. Harris' campaign team is also riding on this. Republicans are now "weird."

Awkward politicians, strange situations, twisted statements: If Democrats want to portray their conservative competitors as unelectable without resorting to the same rhetoric as Republicans, they simply say: "This is weird." That's odd. It's folksy, not overly intellectual, and it works. Walz demonstrated instinct with this, which could be essential in the coming three months.

El Hombre del Centro

Aunque Josh Shapiro no será el vicepresidente, será unCampaigner indispensable y gobernador de Pennsylvania. Quien gane este estado del este en noviembre aumenta significativamente sus posibilidades de una victoria nacional. Casi todas las rutas a Washington pasan por los votos allí. Shapiro tiene una misión: Pennsylvania no debe caer en manos republicanas.

El gobernador tiene buenas cartas para esta misión. Tiene una aprobación del 61% en su estado natal. En una hipotética carrera presidencial contra Trump, el gobernador ganaría allí por una diferencia del 10%, según las encuestas. Una encuesta de mayo también mostró que Shapiro tiene seguidores en prácticamente todos los grupos poblacionales. Inclusive más de una tercera parte de los votantes de Trump e independientes lo ven positivamente.

El de 51 años se ha abierto camino a través de las filas de los demócratas a lo largo de los años. Antes de su gobernación, en 2016 cuando Trump ganó la presidencia, fue elegido Fiscal General de Pennsylvania. Shapiro publicó un informe sobre abuso en la Iglesia Católica y, en 2020, él y su equipo lucharon contra más de 40 demandas de Trump que alegaban fraude electoral.

Shapiro, un centrista, transmite un mensaje importante en Pennsylvania: la unidad es clave. El gobernador trabaja estrechamente con los republicanos, que controlan una de las dos cámaras legislativas. Su firma de un decreto ejecutivo en su primer día en el cargo, eliminando el requisito de un título universitario para los trabajos de servicio público, ha sido bien recibida por los trabajadores.

Fuertes lazos con los sindicatos

Shapiro ganó las elecciones gobernativas de 2022 por casi 15 puntos porcentuales sobre el candidato republicano Doug Mastriano, que fue respaldado por Trump. Esto es una clara demostración de la capacidad de Shapiro para movilizar votantes en Pennsylvania. Aunque Mastriano era un candidato extremo, que abogaba por una prohibición completa del aborto y nuevas restricciones electorales, los fuertes lazos de Shapiro con los sindicatos, especialmente en el sector energético, podrían ser un factor clave en una posible victoria en noviembre. Los republicanos han atacado a Harris por sus anteriores declaraciones sobre prohibir la fractura, pero Shapiro podría contrarrestar esto, ya que su estado es el segundo mayor productor de gas natural en EE. UU.

Shapiro también es un excelente orador y conocido por su ingenio. Durante su campaña de 2022, que fue respaldada por el ex presidente Barack Obama, su discurso apasionado sobre la importancia de la "libertad verdadera" llamó la atención de los medios. A pesar de sonar algo cliché, Shapiro logra transmitir autenticidad.

Antes de que Biden anunciara su candidatura, los medios de comunicación de EE. UU. habían identificado a Shapiro como uno de los candidatos demócratas más probables para las elecciones presidenciales de 2028, basándose en sus números de encuestas y su historial. Sea lo que sea lo que ocurra, Shapiro ya juega un papel crucial para los demócratas y la candidatura de Harris a la Casa Blanca, aunque siga siendo gobernador por ahora.

Para Shapiro, la primera parada de la gira de campaña de Harris y Walz es un partido en casa: un pabellón de baloncesto en Filadelfia, la ciudad más grande de Pennsylvania. Aquí, puede demostrar una vez más su valor como Campaigner en su propio estado, de pie junto a Harris y Walz.

