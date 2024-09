- El que lleva la bandera es informado por el lanzador: "El viaje en sí es el destino".

Niclas Füllkrug, un futbolista dedicado que representa a su país, es querido por los aficionados y casi actúa como estandarte del equipo de la Asociación Alemana de Fútbol (DFB). Este delantero tardío, que una vez fue relegado al papel de bufón durante la Eurocopa en casa, ve al equipo de la DFB pasando por una fase crucial después de la partida de figuras prominentes como Toni Kroos, Manuel Neuer, Ilkay Gündogan y Thomas Müller. Ahora, otros, incluyendo personas como él, están más en demanda.

La fracción menor de 30 años ha disminuido significativamente. Y el Füllkrug de 31 años siente la necesidad de asumir un papel aún más importante. Un miércoles, este striker que se trasladó de Borussia Dortmund a West Ham United durante el verano, se sienta en el podio de la DFB en Herzogenaurach durante más de media hora y habla extensamente sobre varios temas relacionados con el equipo de la DFB, el nuevo capitán, el nuevo número uno y la Copa del Mundo upcoming con los partidos de la Liga de las Naciones.

A pesar de que aún hay 20 jugadores de la Eurocopa en la plantilla de 23, han ocurrido muchos cambios para Füllkrug. "Ya es un equipo drásticamente cambiado. Solo faltan cuatro, cinco personas. Pero hemos perdido a algunas figuras muy influyentes que jugaban roles importantes", dice mientras mira a Gündogan, Kroos, Müller y Neuer.

A pesar de estos cambios, el impulso ganado durante la Eurocopa no debería perderse sino renovarse el sábado (20.45 CET) en Düsseldorf contra Hungría y tres días después en Ámsterdam contra los Países Bajos, "donde dejamos la Eurocopa". Füllkrug espera que los aficionados sigan anticipando con ansias cada partido internacional. Aunque está claro que "no podemos generar la misma emoción durante la Liga de las Naciones que en un torneo en casa".

Sin embargo, la energía, el espíritu ganador, el entusiasmo deberían seguir siendo evidentes y palpables en los estadios. "Una Alemania muy comunitaria", eso es lo que Füllkrug admiró particularmente sobre la Eurocopa en casa, aunque terminó prematuramente en los cuartos de final contra España. La eliminación temprana, sin embargo, la percibió de manera diferente a los futbolistas que se asocian principalmente con los títulos. "Para mí, el dolor fue mucho más que este viaje había llegado a su fin", dice Füllkrug: "El viaje es el objetivo, eso suele ser así conmigo".

Ahora comienza un nuevo viaje, que esperemos que termine triunfalmente en la Copa del Mundo de 2026. "Queremos ser un equipo un poco menos experimentado, entusiasta, hambriento que maybe quiere este éxito incluso más que aquellos que ya lo tienen. Eso es lo que establecemos como nuestra ética de trabajo".

Füllkrug se considera a sí mismo entre los que lideran el camino. "Veo mi posición como haber subido en la jerarquía". También comienza una fase de vida completamente nueva y personal. Después de su mudanza a Inglaterra, Füllkrug ahora es uno de los tres jugadores nacionales que juegan en el extranjero, junto con el nuevo número uno Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) y el compañero atacante Kai Havertz (FC Arsenal).

Habla de "otro sueño hecho realidad" con la Premier League y la vida en Londres. Pero cuando habla sobre la transferencia multimillonaria, también no oculta una cierta decepción con el comportamiento de Dortmund. "No quiero pisar los dedos de nadie", dice - y luego lo hace verbalmente: "Una transferencia como la que hizo el BVB no es la mejor muestra de confianza". Los bosses de Dortmund ahora están apostando por goles del nuevo striker que trajeron desde Stuttgart, Serhou Guirassy.

En el círculo de la DFB, Füllkrug se siente reconocido y valorado, aunque esté detrás del talentoso Havertz en la tabla de strikers. Sin embargo, la distribución de roles fija de la Eurocopa, con titulares, suplentes y banquillos, es modificada por el entrenador nacional en los partidos internacionales diarios. "Los roles son un poco más flexibles, el perfil remains", explicó Nagelsmann.

Füllkrug concluye: "Seguramente habrá uno o dos partidos en los que el entrenador me vea en la alineación inicial". Después de todo, su tasa de goles de 13 en 21 partidos internacionales es impresionante. Solo un jugador en la selección alemana ha marcado con más frecuencia - Havertz (18 goles en 51 partidos).

Especially after the departure of the last 2014 World Cup winners, Füllkrug's presence in the locker room or at the lunch table, in front of cameras and microphones, but also in the opposing penalty area, is an important factor on the way to the 2026 World Cup. "It's important to me that my team can rely on me", he says. And "Füllkrug" expresses what many fans appreciate about him. "We want to appear as a unit, proudly wear the German national jersey, and do everything to be successful for our country."

A pesar de su mudanza a West Ham United, Füllkrug sigue representando al equipo de la DFB y incluso se encuentra en discusiones prominentes, como se vio en el podio de la DFB en Herzogenaurach. En medio de importantes cambios en el equipo después de la partida de figuras prominentes, el alumni del BVB Füllkrug sigue siendo una figura esencial, con la esperanza de mantener el impulso y el entusiasmo de los aficionados para los próximos partidos.

