- El punto muerto en la inmigración: Scholz y Merz en un callejón sin salida

Tras el colapso de las negociaciones migratorias entre el gobierno y la Unión, Scholz y Merz se enfrentaron en el Bundestag.

Scholz criticó a Merz por no buscar activamente una solución desde el principio y por etiquetar sus interacciones como una "dramática actuación". Merz descartó esto como "infundado".

Scholz sugirió continuar las conversaciones, reconociendo que "la puerta no está cerrada". Sin embargo, Merz, jefe de la fracción de la oposición predominante, CDU/CSU, propuso trasladar el debate sobre la política migratoria al Bundestag. Justificó esto diciendo que el gobierno podía implementar las medidas necesarias con su mayoría, ya que no se requería ningún cambio constitucional. Esto requiere una mayoría de dos tercios de la coalición de semáforo en el parlamento y la aprobación de ciertos sectores de la oposición.

"No nos quedaremos atascados en un bucle interminable de conversaciones contigo", dijo Merz, agregando: "Tú tomas las decisiones en el gobierno, y podemos continuar la discusión aquí, en el Bundestag alemán".

Merz declaró que las negociaciones migratorias entre el gobierno de la coalición de semáforo, los estados federales y la Unión habían sido infructuosas el martes, después de la segunda ronda. Afirmó que la coalición no podía imponer rechazos comprehensivos de migrantes en las fronteras estatales alemanas y que el esfuerzo para encontrar una solución común había fallado.

Scholz: "Estás escondiéndote"

Scholz respondió con dureza a esto, criticando personalmente a Merz. "Estás escondiéndote", declaró. "Piensas que has resuelto el problema migratorio con una entrevista en 'Bild am Sonntag', pero tan pronto como sales de las oficinas, olvidas lo que propusiste", le cargó a Merz en el podio.

La coalición de semáforo de Scholz, en cambio, ha logrado "el mayor giro en la gestión de la migración irregular". Señaló las deportaciones aceleradas, el paquete de seguridad del gobierno, el sistema de asilo europeo común planificado y la primera discusión del paquete de seguridad en el Bundestag, programada para el jueves. "No quejarse, sino actuar y ponerse a trabajar. Ese es el lema", dijo Scholz.

Scholz aprieta el puño - Merz proyecta madurez

El normalmente reservado Scholz habló en voz alta en el Bundestag, un volumen típicamente asociado con discursos de campaña electoral. Durante sus ataques a la Unión, apretó el puño varias veces.

Merz, sin embargo, se abstuvo de ataques verbales duros sobre el tema migratorio y se presentó de manera más madura. Rechazó las acusaciones de que la Unión estaba adoptando una postura anti-extranjera. "Alemania debe seguir siendo un país abierto y pro-extranjero", dijo. La Unión está "firme contra cualquier forma de xenofobia y oposición a los extranjeros".

El líder de la fracción de la CSU, Alexander Dobrindt, que abrió el debate, tomó el relevo de los ataques duros. Etiquetó la coalición como la "coalición del declive".

Dobrindt utilizó su discurso de apertura para desafiar la coalición de semáforo. "Esto no es una coalición de progreso, sino una coalición del declive en este país", dijo. "La gente está cansada de estas excusas del semáforo", criticó el líder del grupo parlamentario de la CSU, y añadió que la gente ha llegado a entender "quien esté al mando aquí solo proporcionará excusas. Pero eso pone en peligro la seguridad y la paz social en nuestro país".

La líder del grupo parlamentario de AfD, Alice Weidel, también atacó severamente a Scholz, etiquetándolo como el "Canciller del Declive". Criticó la sumisión del pueblo a la "política de alibi" y las cumbres migratorias, y urgió que "los migrantes ilegales no deben ser permitidos en el país en absoluto, sino que las fronteras deben estar cerradas y todos los que intenten entrar en Alemania sin reclamación legal y sin papeles deben ser negados la entrada".

El líder del FDP, Christian Lindner, aboga por otra cumbre migratoria de alto nivel. Scholz y Merz deben negociar directamente con el ministro de Economía Robert Habeck (Verdes) y él mismo, escribió en la plataforma X. "El rechazo de la Unión a la cumbre de asilo no debe ser la última palabra". Añadió: "Resolveremos este problema juntos". El líder del grupo parlamentario del FDP, Christian Dürr, también instó a la Unión en el Bundestag a cooperar.

Scholz y Merz también discrepan sobre la estrategia de Ucrania

El debate general sobre el presupuesto del Canciller, que es el evento principal durante las primeras deliberaciones sobre el presupuesto de 2025, presentado ante el Bundestag el martes, vio la migración como el tema central. Este debate, tradicionalmente utilizado para discutir la política general del gobierno, también abordó la política exterior.

Scholz volvió a llamar a otra conferencia de paz para poner fin a la guerra rusa contra Ucrania - con Moscú presente. " Ahora es el momento, ahora es el momento cuando debemos explorar posibles avenidas", dijo el político del SPD.

Merz también rechazó esta iniciativa. "No lograremos que el presidente ruso Vladimir Putin se rinda con esa 'retórica pacífica y diplomática'", dijo.

