- El proyecto de extracción de gas está en conflicto legal

La disputa legal en curso sobre la propuesta de extracción de gas en el Mar del Norte, específicamente en la isla de Borkum, sigue sin resolverse. Según informó el Tribunal Administrativo de Oldenburg, actualmente se ha detenido la instalación de un cable de potencia, tras su anuncio. No se ha presentado ningún recurso para impugnar esta decisión judicial, lo que la hace vinculante legalmente.

La Ayuda Ambiental de Alemania (DUH) presentó con éxito una solicitud urgente impugnando la aprobación del cable. Actualmente, se está llevando a cabo un juicio completo en este caso, aunque el calendario exacto aún no se ha revelado según una portavoz del tribunal.

El propósito previsto del cable de potencia es suministrar una plataforma de producción para la compañía energética neerlandesa One-Dyas, ayudando a comenzar la extracción de gas a través de energía eólica procedente de la cercana granja offshore de Riffgat. Se otorgó la aprobación para este cable en 2022 por la Agencia Estatal de Gestión del Agua, Protección Costera y Conservación de la Naturaleza de Baja Sajonia, aunque bajo la condición de que One-Dyas compensara la naturaleza por las perturbaciones causadas. La agencia permitió que la empresa afectara negativamente los biotopos legalmente protegidos.

DUH y varios grupos ecologistas, incluyendo BUND Baja Sajonia y la iniciativa ciudadana "Aire Limpio Oost-Friesland", presentaron sus objeciones y posteriormente interpusieron una demanda. Los ecologistas han expresado preocupaciones sobre el potencial del cable para dañar permanentemente los valiosos biotopos y estructuras de arrecifes submarinos.

La decisión del tribunal podría retrasar el proyecto

Según DUH, la instalación del cable no se completará este año, lo que detendrá la extracción de gas durante al menos otro año. "Esto es una buena noticia para la naturaleza, el clima y los locales afectados", comentó el Director General Federal Sascha Müller-Kraenner. "Continuaremos explorando todas las opciones legales para detener finalmente este proyecto fósil en el Mar del Norte". Sin embargo, One-Dyas aún tiene la intención de comenzar la extracción de gas este año.

Recientemente, la autoridad estatal de Baja Sajonia otorgó a One-Dyas un permiso de 18 años para el taladro controvertido, que se extenderá desde los Países Bajos debajo del lecho marino en territorio alemán cerca del Parque Nacional del Mar de los Wadden. No obstante, se requiere un acuerdo entre Alemania y los Países Bajos antes de la extracción de gas.

El Ministro Federal de Economía Robert Habeck (Verdes) ha expresado su deseo de esperar cualquier posible fallo judicial. Solo después de que se hayan tomado las decisiones judiciales relevantes se determinará si se firmará el acuerdo con los Países Bajos. Numerous organizations have declared their intention to take legal action against the approval of gas extraction.

Los ecologistas que se oponen a la instalación del cable de potencia argumentan que podría dañar permanentemente los valiosos biotopos y estructuras de arrecifes submarinos, ya que son de sección circular. Dado el juicio en curso, la finalización de la instalación del cable y la extracción subsiguiente de gas a través de energía eólica podrían retrasarse aún más.

