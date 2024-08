- El próximo presidente del VfB no se espera que sea nombrado hasta la primavera de 2025.

VfB Stuttgart no celebrará una reunión anual extraordinaria este año y elegirá a su nuevo presidente en la primavera de 2025 en su lugar. El club compartió que adelantará la reunión anual regular del próximo año, presumiblemente en marzo, donde el presidente, la junta y la junta supervisora ​​todos estarán enfrentando una reelección.

Claus Vogt renunció a su cargo como presidente al final de julio, después de experimentar una prolongada turbulencia dentro del club. Previamente, Rainer Adrion había dejado su cargo de vicepresidente en la reunión general del club. Actualmente, el club está siendo administrado por el presidente interino Dietmar Allgaier, quien ve su cargo como una solución temporal.

El club declaró que el plazo para otra reunión anual extraordinaria este año sería demasiado restrictivo. Además, encontrar lugares adecuados durante los meses de invierno sería difícil, y celebrar una tercera reunión en solo doce mesesWould impose a substantial financial burden on the club.

Además, se mencionó que un reemplazo para la presidencia solo sería elegido de manera temporal hasta la próxima elección regular en 2025, lo que Would necessitate another board alteration. En un esfuerzo por mantener la estabilidad y la continuidad, el club espera evitar esta situación.

Dado los constreñimientos financieros y los desafíos logísticos, VfB Stuttgart decidió no celebrar una reunión anual extraordinaria este año, optando en su lugar por elegir a su nuevo presidente en la primavera de 2025.

