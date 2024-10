El próximo informe sobre empleo del viernes podría representar los últimos datos regulares de empleo durante algún tiempo.

A pesar de que la situación actual no siempre es emocionante, podría indicar estabilidad para la economía en general y la Reserva Federal, que está observando de cerca las señales de una desaceleración del mercado laboral que podría convertirse en una recesión económica completa.

En una reciente nota, Lydia Boussour, economista sénior de EY-Parthenon, mencionó que los próximos informes de empleo influirán significativamente en la decisión de política monetaria del Fed en noviembre. Si bien se espera que los datos de empleo de septiembre permanezcan moderados, el informe de empleo de octubre, que se publicará el 1 de noviembre, podría verse afectado por tres importantes acontecimientos: los daños causados por el huracán Helene, la huelga en curso de los trabajadores de Boeing y la breve pero intensa huelga en los puertos de la costa este y del Golfo de EE. UU.

Ryan Sweet, economista jefe de Oxford Economics para EE. UU., señaló que aunque estas interrupciones no alterarán permanentemente la trayectoria del mercado laboral, septiembre será probablemente nuestra última oportunidad de observar una imagen clara del mercado laboral durante algún tiempo.

A pesar de la naturaleza temporal de estas interrupciones, EE. UU. no ha registrado un informe de empleo negativo desde diciembre de 2020, cuando volvieron a aumentar los casos de Covid.

Análisis del próximo informe

El mercado laboral ha estado mostrando una tendencia de enfriamiento a medida que se ajusta al período postpandémico y al aumento significativo de las tasas de interés para combatir la inflación.

El informe de julio (un aumento mensual sorpresa de 114.000, que se revisó a la baja a 89.000) y la revisión posterior de los datos anuales que sugieren un crecimiento más lento de los empleos en 2024 destacaron puntos dolorosos y plantearon preocupaciones sobre si el mercado laboral no estaba disminuyendo, sino colapsando.

Sin embargo, el informe de empleo de agosto, que reveló aumentos sorpresa en la nómina y una disminución en la tasa de desempleo, alivió significativamente estas preocupaciones.

Se espera que septiembre tenga un impacto similar: los economistas proyectan un aumento de 140.000 empleos en EE. UU. en septiembre y una tasa de desempleo sin cambios del 4,2%, según las estimaciones de FactSet.

"El mercado laboral es bastante robusto en la actualidad", dijo Erica Groshen, ex comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales y asesora económica sénior de la School of Industrial and Labor Relations de la Universidad de Cornell.

"Ha disminuido ligeramente de las alturas asombrosas vistas hace unos meses", agregó. "El desempleo sigue siendo sorprendentemente bajo. El crecimiento de empleos probablemente esté cerca de un nivel sostenible".

Mercado de trabajo: estable, pero frágil

A pesar de esta estabilidad, los economistas han destacado los sólidos fundamentales subyacentes del mercado laboral, como las altas tasas de empleo-población, la participación en la fuerza laboral y las openings de empleo; el fuerte gasto del consumidor, la productividad y los balances corporativos; y las excepcionalmente bajas tasas de despidos.

Los datos publicados el jueves mostraron que los recortes de empleo disminuyeron ligeramente en septiembre. Las empresas anunciaron 72.821 recortes de empleo el mes pasado, una disminución del 4% respecto a agosto, según Challenger, Gray & Christmas. Sin embargo, los recortes de empleo en septiembre son un 53% más altos en comparación con el mismo período del año pasado.

Las solicitudes de subsidios de desempleo, a menudo consideradas como un proxy de los despidos, han aumentado en el último año pero han permanecido relativamente estables. La semana pasada, las solicitudes iniciales aumentaron a 225.000 desde 219.000, según los datos del Departamento de Trabajo publicados el jueves.

Este aumento se esperaba debido a los permisos temporales en Boeing, según los economistas de Pantheon Macroeconomics en una nota a los inversores el miércoles.

"Estamos en un punto crítico del mercado laboral", dijo Andrew Challenger, vicepresidente sénior de Challenger, Gray & Christmas. "Podría estancarse o mejorar. Tomará unos meses para que la reducción de las tasas de interés afecte los costos de los empleadores y las cuentas de ahorro de los consumidores. El gasto del consumidor se espera que aumente, lo que podría llevar a una mayor demanda de trabajadores en los sectores enfocados en el consumidor".

Esta actitud cautelosa se evidenció en el último informe de la Encuesta de Ofertas y Turnover de Empleo, emitido por la BLS esta semana.

Aunque las openings de empleo aumentaron en agosto, la actividad de contratación fue lenta: fuera de la pandemia, la tasa de contrataciones sobre el empleo total fue similar a la observada durante y poco después de la Gran Recesión.

Además, fuera de la era pandémica, la tasa de renuncias fue la más baja desde 2015.

Parecía que el mercado de trabajo estaba en un estado de estasis, según los economistas de Wells Fargo, que escribieron en una nota emitida el martes.

"El mercado laboral de EE. UU. está actualmente manteniendo la estabilidad, pero sigue en una posición frágil", escribieron los economistas. "Bajo la superficie, la rotación laboral (es decir, la nueva contratación y los trabajadores que dejan sus actuales empleos) ha estancado en niveles similares a los de los primeros y mediados de la década de 2010. La buena noticia es que los despidos y las separaciones siguen históricamente bajos".

Sin embargo, añadieron que los despidos y otras separaciones deben mantenerse bajas para evitar una significativa desaceleración en la contratación neta, dada la actual baja demanda de nuevos trabajadores.

La incertidumbre se intensifica

Un posible alivio en la política monetaria podría reactivar la actividad, pero la reciente reducción de media punto del Fed tardará en filtrarse en el sistema, según Noah Yosif, economista jefe y director de investigación de la American Staffing Association.

"Que la Reserva Federal vote para reducir las tasas de interés en septiembre no significa que los empleadores verán menores costos en octubre", explicó, agregando que podría tardar de tres a seis meses en filtrarse en las empresas.

Se esperan más reducciones de las tasas de interés para este año, pero la magnitud dependerá de la situación del mercado laboral, y esta situación podría resultar confusa debido a las huelgas y el huracán Helene.

Los representantes del banco federal, que formularán la próxima estrategia de tasas de interés del banco central unos días después del informe de empleo de octubre, tratarán de aclarar el ruido y los elementos presumiblemente únicos, según Oxford Economics' Sweet.

Sin embargo, cuanto más tiempo duren estas interrupciones, mayor será la probabilidad de que las repercusiones se extiendan al mercado laboral y la economía, según el profesor asociado de economía de la Universidad de Miami en Ohio, Ejindu Ume.

Estamos siendo testigos de indicadores contrastantes, que van desde la debilidad hasta la resiliencia del mercado laboral. Estos nuevos incidentes podrían inyectar más riesgo en el sistema: un mayor riesgo de pérdida de empleos y un mayor riesgo de que la tasa de desempleo aumente, explicó Ume durante una entrevista. "En consecuencia, la misión de la Reserva Federal se vuelve aún más compleja".

La Reserva Federal mantiene un ojo cercano en el mercado laboral, ya que mejoras en él podrían señalar estabilidad para la economía en general y sus decisiones de política monetaria. Las empresas en EE. UU. están anticipando una posible interrupción en el informe de empleo de octubre debido a Hurricane Helene, la huelga de los maquinistas de Boeing y una breve huelga portuaria.

Dado el estado frágil actual del mercado laboral, cualquier señal de que un enfriamiento del mercado laboral se convierta en una recesión económica completa sería objeto de escrutinio cercano por parte de economistas y empresarios por igual, afectando sus pronósticos económicos y estrategias comerciales.

Lea también: