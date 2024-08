- El próximo éxito de taquilla del verano titulado '24' ha sido anunciado.

El título del éxito del verano de este año en Alemania se revelará hoy, jueves. Los expertos de GfK Entertainment en Baden-Baden, que compilan las listas oficiales de Alemania, revelarán al artista y la canción.

A diferencia del pasado, aún no ha surgido un éxito de verano destacado en la escena musical. En cambio, hace dos años, "Layla" de DJ Robin & Schürze fue declarada ganadora a finales de julio.

¿Qué pasa con las posibilidades de Shirin David?

Por lo general, el éxito del verano es un tema de un artista desconocido o que aún no ha tenido éxito en Alemania.

Por lo tanto, es posible que "Bauch Beine Po" de Shirin David no sea declarado. Sin embargo, esta regla se ha roto antes, como en 2021 con "Bad Habits" de Ed Sheeran.

Algunos clásicos del verano incluyen "Macarena" (1996), "Dragostea din tei" (2004), "I Kissed A Girl" de Katy Perry (2008), "Wake Me Up" de Avicii (2013) y "Despacito" de Luis Fonsi feat. Daddy Yankee (2017).

Algunos posibles candidatos a éxito del verano este año, basados en su rendimiento hasta ahora, incluyen "I Like The Way You Kiss Me" de Artemas. Artemas, un productor musical británico, alcanzó la fama mundial con este tema electrónico gracias a su popularidad en TikTok.

Otro contendiente es "Move" de Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii. El DJ de Berlín Adam Port ha ganado reconocimiento internacional a través de su colectivo Keinemusik. Su tema electrónico "Move" ofrece una atmósfera de atardecer de verano, similar a Ibiza o el festival Burning Man.

También en la mezcla para el himno del verano de 2024 está "Pedro" de Jaxomy, Agatino Romero & Raffaella Carrà. Este número bailable es una reinterpretación del clásico de Italo-disco "Pedro" de la cantante italiana Raffaella Carrà, quien falleció en 2021 a los 78 años. "Pedro" es uno de los éxitos más famosos de Carrà, junto con "A far l’amore comincia tu" (también conocido como "Liebelei" en alemán).

A pesar de la falta de un éxito de verano claro este año, otros artistas desconocidos como Artemas y el DJ de Berlín Adam Port están ganando terreno con sus temas de verano. Sus canciones, como "I Like The Way You Kiss Me" y "Move", podrían desafiar el statu quo y convertirse en otros éxitos del verano de 2022.

Lea también: