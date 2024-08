El prospecto de la CDU de Turingia describe los requisitos previos para el diálogo con BSW.

Está interesado en conversar con Katja Wolf, la opción más destacada para Turingia, después de las elecciones, mencionó Voigt. Le encantaría compartir un asiento con la Sra. Wolf para discutir temas de Turingia y posibles soluciones. Niega firmemente colaborar con la AfD. "Nadie formará una coalición con la AfD".

Al igual que Sajonia vecina, Turingia verá una nueva legislatura estatal elegida el próximo domingo. Los resultados de las elecciones se reciben con ambos, emoción y preocupación. La AfD, identificada como inequívocamente de extrema derecha por la agencia de inteligencia local, lidera las encuestas con un sólido 30%, dejando muy atrás a los demás partidos. La CDU sigue con un 21%, el BSW con un 18-19%.

La Izquierda, actualmente gobernando en minoría con la SPD y los Verdes, se espera que obtenga un 13-16%. La SPD, por su parte, flota alrededor del 6-7%. Según las encuestas, los Verdes y el FDP pueden no lograr un escaño en el parlamento de Erfurt.

La formación de una coalición después de las elecciones parece ser una tarea compleja. La CDU vetoa asociaciones con la AfD, el partido de la Izquierda y los Verdes. La posibilidad de asociarse con el BSW dentro de la CDU es un tema de debate acalorado. Si bien Voigt mostró entusiasmo, el presidente nacional de la CDU inicialmente rechazó la colaboración con el BSW, aclarando más tarde que esto se aplicaba exclusivamente a nivel federal.

Sin embargo, la presidenta federal del BSW, Wagenknecht, recently hinted at potential coalition promises from her party in the states hinging on conditions relative to foreign and defense policy. She revealed that the BSW would only join state governments that oppose plans to station US intermediate-range missiles in Germany in response to Russia's conflict with Ukraine.

Representantes de la CDU condenaron esto como un intento de "chantaje". Los asuntos concernientes a la política exterior y de seguridad no están dentro de la competencia del gobierno estatal.

